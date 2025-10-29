Regione. De Rebotti: “Trasporti. Incontro tra RFI e Trenitalia e le Regioni Umbria, Toscana, Lazio”

(aun) La richiesta di procedere ad un incontro tra i vertici nazionali dei soggetti che presiedono alla gestione del trasporto su ferro e le Regioni Umbria, Toscana, Lazio, è stata finalmente accolta. Il giorno 3 novembre l’Assessore De Rebotti sarà presso la sede centrale di Ferrovie dello Stato, con RFI e Trenitalia, per un confronto su “Orario invernale Direttissima”.

“Siamo soddisfatti nel constatare – afferma l’Assessore De Rebotti – che l’organizzazione dei servizi ferroviari debba essere trattata nei termini di questione sovraregionale, almeno per ciò che riguarda questa parte dell’Italia di mezzo, sia ormai divenuta acquisizione condivisa. Le questioni principali che proporremo come oggetto di considerazione sono: il potenziamento dei servizi a media e lunga percorrenza, con particolare riferimento all’incremento delle fermate dei treni Frecciarossa e Frecciargento nelle stazioni strategiche delle tre regioni, per migliorare l’accessibilità ai servizi ad Alta Velocità; la rimodulazione degli orari nelle fasce pendolari, al fine di garantire collegamenti più efficaci e puntuali al mattino presto verso Roma e Firenze, e per il rientro nel tardo pomeriggio e in serata; una migliore integrazione e ottimizzazione delle coincidenze tra i treni della linea Direttissima (sia AV che Intercity) e i servizi del trasporto regionale, per ridurre i tempi di attesa e migliorare la connettività con i capoluoghi e i centri minori; la necessità di garantire la stabilità dell’offerta anche nei giorni festivi e nei periodi di minore traffico, evitando “buchi” di servizio che penalizzano la mobilità non esclusivamente lavorativa. Parteciperemo a questo tavolo – conclude De Rebotti – con spirito costruttivo e con la forza di una richiesta unitaria. L’obiettivo è ottenere un orario invernale che non sia solo un elenco di treni, ma un vero strumento di sostegno alla vita quotidiana delle persone e all’economia dei nostri territori”.