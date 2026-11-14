Un problema che sta toccando tutti. Un tema sociale

Credito prosciugato in un secondo: perché non riusciamo a bloccare le truffe telefoniche?

Il credito che sparisce nel nulla, i numeri esteri o “strani” che ti squillano a tutte le ore e quella sensazione di essere totalmente indifesi. Ma com’è possibile che nell’era dell’intelligenza artificiale non si riesca a bloccare alla fonte chi ti svuota il telefono?

Ti squilla il cellulare, un solo squillo e riattaccano (la classica truffa del Wangiri). Oppure rispondi a un numero apparentemente italiano e parte una voce registrata che ti aggancia a una numerazione a sovrapprezzo, o ti spinge a richiamare un prefisso esotico. Risultato: pochi secondi e il credito residuo è azzerato, oppure partono abbonamenti fantasma mai richiesti.

Perché è così difficile bloccarli definitivamente?

La risposta frustrante è che i truffatori corrono sempre un passo avanti rispetto alle regole tecniche delle telecomunicazioni:

Numeri usa e getta (VoIP): I call center truffaldini non usano normali SIM, ma software che generano migliaia di numeri virtuali diversi ogni ora. Bloccare un numero oggi significa vederne spuntare altri cento domani con le ultime tre cifre cambiate.

I call center truffaldini non usano normali SIM, ma software che generano migliaia di numeri virtuali diversi ogni ora. Bloccare un numero oggi significa vederne spuntare altri cento domani con le ultime tre cifre cambiate. Lo spoofing dell’ID chiamante: Grazie a tecniche di mascheramento (CLI Spoofing), riescono a far apparire sul tuo schermo un numero che sembra un cellulare italiano o persino il numero della tua banca, rendendo inutili i filtri basati solo sul prefisso internazionale.

Grazie a tecniche di mascheramento (CLI Spoofing), riescono a far apparire sul tuo schermo un numero che sembra un cellulare italiano o persino il numero della tua banca, rendendo inutili i filtri basati solo sul prefisso internazionale. Sistemi di addebito “silenziosi”:Molti servizi a sovrapprezzo o VAS (Servizi a Valore Aggiunto) sfruttano ancora falle nelle conferme via web o negli squilli verso numerazioni satellitari/estere con tariffe al minuto altissime.

Cosa possiamo fare noi nel frattempo (davvero utile)

In attesa che i filtri anti-spoofing degli operatori diventino davvero impenetrabili per tutti, le uniche armi concrete sono preventive:

Chiedi al tuo operatore il “Barring” totale:Chiama il servizio clienti (o fallo dall’app) e pretendi il blocco permanente dei servizi a sovrapprezzo (VAS) e delle chiamate verso numerazioni internazionali a tariffazione speciale/satellitari. È gratuito e obbligatorio per legge. Non richiamare mai gli squilli persi da numeri sconosciuti:Se è importante, richiameranno loro o lasceranno un messaggio. Un solo squillo da un prefisso strano (+216, +373, +44, ecc.) è quasi sempre un’esca. Attiva i filtri antispam nativi:Sia Android (app Telefono di Google) che iOS hanno opzioni per silenziare automaticamente i numeri sconosciuti o segnalati come spam. Non fermano lo spoofing puro, ma tagliano fuori almeno il 70% della spazzatura.

Vi è mai capitato di veder sparire il credito dopo uno squillo o una chiamata sospetta? E il vostro operatore vi ha rimborsato o ha fatto orecchie da mercante?

Giuseppe De Maria