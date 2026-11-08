Moscetti, presidente del Gal Trasimeno Orvietano, passa a Futuro Nazionale.

Futuro Nazionale, la nuova formazione politica creatasi attorno al generale Vannacci, dopo una scissione dalla Lega, comincia a muovere i suoi passi edha presentato anche in Umbria i suoi 21 responsabili comunali.

Tra questi ci sono anche due rappresentanti del nostro territorio Paolo Terrosi per Castiglione del Lago e Gionni Moscetti per Orvieto.

Gionni Moscetti è la nomina che fa maggiore notizia essendo da due legislatura alla presidenza del Gal del Trasimeno Orvietano, un organismo associativo importante, composto da soci pubblici e privati, con la presenza della quasi totalità dei Comuni delle nostre zone, da cui passano cospicui finanziamenti europei e regionali. Presidenza cui Moscetti è stato riconfermato nel 2023 dopo un precedente mandato. Si tratta ora di vedere se ci saranno ripercussioni per questa sua nuova scelta.

Il Consiglio Direttivo del Gal è composto da:

Gionni Moscetti, presidente, nominato dal Comune Orvieto, di Orvieto. Romeo Pippi, vice presidente, nominato dalla Coldiretti, di Castiglione del Lago. Maura Gilibini, nominata dal Consorzio Way of life, di Orvieto. Pasquale Trottolini, nominato dal CNA, di Perugia Carlo Disomma, nominato dalla Confcooperative, di Perugia.