Intercity 581 e 598, dal 16 dicembre dimezzate le carrozze. De Rebotti: “Scelta inaccettabile, penalizzati i pendolari dell’area orvietana”. Ridotta da otto a quattro carrozze la composizione dei due treni strategici per i collegamenti tra Roma e Firenze

(AUN) Dal prossimo 16 dicembre i treni Intercity 581 e 598 viaggeranno con una composizione dimezzata: dalle attuali otto carrozze si passerà a quattro, con una sola carrozza di prima classe e tre di seconda. Una riduzione che, nei fatti, comporterà una disponibilità di posti ancora più limitata, considerando che una delle carrozze di seconda classe è destinata al trasporto di biciclette e alle persone con disabilità, mentre un’altra, quella di coda, ha la locomotrice inglobata e offre quindi una capienza ridotta.

Una decisione che riguarda esclusivamente questa coppia di treni, particolarmente importante per i collegamenti ferroviari e per la mobilità quotidiana dei pendolari dell’area orvietana, e sulla quale interviene con fermezza l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti.

“Siamo di fronte – dichiara l’assessore Francesco De Rebotti – a una decisione che non possiamo accettare e che va nella direzione esattamente opposta rispetto alle esigenze che da tempo stiamo rappresentando. Da mesi chiediamo un miglioramento del servizio, in particolare un riposizionamento in direttissima del 598 e un’estensione del servizio nel fine settimana per il 581. Invece di rispondere a queste richieste, si sceglie di ridurre ulteriormente la capacità di due collegamenti fondamentali per i cittadini che si spostano lungo l’asse Roma-Firenze”.

L’assessore sottolinea anche la natura dei due collegamenti, trattandosi di treni Intercity di competenza ministeriale e quindi non ricompresi nel contratto di servizio ferroviario regionale umbro. Una circostanza che non attenua, ma rende ancora più evidente la necessità di un confronto con i soggetti responsabili delle scelte sul servizio.

“Questi treni – prosegue – rappresentano un riferimento importante non soltanto per Orvieto, ma per un bacino di utenza che coinvolge pendolari di Umbria, Lazio e Toscana. Passare da otto a quattro carrozze significa ridurre sensibilmente la possibilità per le persone di utilizzare questi collegamenti, con il rischio concreto di rendere ancora più difficile l’accesso al servizio, soprattutto negli orari di maggiore frequentazione”.

“Si tratta di una scelta – spiega ancora De Rebotti – che manifesta una preoccupante mancanza di attenzione verso i bisogni di chi ogni giorno utilizza il treno per raggiungere il posto di lavoro o di studio. L’area orvietana non può continuare a subire un progressivo impoverimento dei collegamenti ferroviari, mentre da parte nostra stiamo chiedendo da tempo un servizio più efficiente, capillare e rispondente alle necessità del territorio”.

“Chiediamo quindi – conclude l’assessore – che questa decisione venga rivista e che si apra immediatamente un confronto con il Ministero e con i soggetti competenti. Non si può parlare di potenziamento del trasporto pubblico e, contemporaneamente, procedere con interventi che ne riducono la capacità e le possibilità di utilizzo. I pendolari della tratta Roma-Firenze, e in particolare quelli dell’area orvietana, meritano risposte, non ulteriori penalizzazioni”.