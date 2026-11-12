Montallese, la storia ferroviaria diventa occasione di incontro: al Circolo Arci memoria e partecipazione

Sabato 14 novembre, alle ore 18, il Circolo Arci di Montallese ospita “Prossima fermata Montallese – Ballone risponde”. Un’iniziativa culturale che, attraverso il racconto della storia ferroviaria, richiama il valore della memoria collettiva e il ruolo sociale dell’associazionismo nelle piccole comunità. Ci sono luoghi che, nel corso degli anni, hanno rappresentato molto più di un semplice punto di ritrovo. Nei piccoli centri della Valdichiana, come in tante altre realtà della provincia senese, i circoli ricreativi e le associazioni popolari hanno accompagnato la vita quotidiana di intere generazioni, contribuendo a costruire relazioni, occasioni di confronto e un senso di appartenenza. Spazi nei quali la socialità si è intrecciata con la cultura, il volontariato e le tradizioni locali, diventando parte integrante della storia e dell’identità dei paesi.

È in questa tradizione che si inserisce l’iniziativa in programma sabato 14 novembre 2026, alle ore 18, presso il Circolo Arci di Montallese, frazione del Comune di Chiusi. L’appuntamento, dal titolo “Prossima fermata Montallese – Ballone risponde”, sarà dedicato alla storia ferroviaria del territorio e alla presentazione del volume Chiusi Città Ferroviaria di Sebastiano Ballone. Attraverso immagini d’epoca, documenti e testimonianze, l’incontro offrirà l’occasione di ripercorrere alcune vicende che hanno accompagnato lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e le trasformazioni della Valdichiana, con particolare attenzione alla storia locale e alla memoria della comunità.

L’iniziativa assume un significato che va oltre la semplice presentazione di un libro. Dopo la riapertura dello scorso settembre e il rinnovo del consiglio direttivo, il Circolo Arci di Montallese torna infatti a proporre occasioni di aggregazione e partecipazione culturale, confermando la volontà di mantenere vivo uno spazio che appartiene alla storia sociale della frazione. Una ripartenza che pone al centro non soltanto il recupero delle attività ricreative, ma anche la capacità di coinvolgere la popolazione attorno a temi, ricordi ed esperienze condivise.

Il Corriere Pievese aveva già affrontato la vicenda lo scorso 6 ottobre, inserendola in una riflessione più ampia sul futuro dell’associazionismo e sul ricambio generazionale alla guida dell’Arci senese. In quell’occasione era emersa una domanda che conserva tutta la sua attualità: quale ruolo possono svolgere oggi i circoli nella vita delle comunità locali? Una risposta che non può esaurirsi nella conservazione delle tradizioni, ma deve necessariamente confrontarsi con la capacità di proporre nuove iniziative, coinvolgere le giovani generazioni e offrire occasioni di partecipazione a una società profondamente cambiata.

Il tema riguarda in particolare i piccoli centri, dove il progressivo invecchiamento della popolazione, il mutamento delle abitudini sociali e la difficoltà nel garantire continuità alle esperienze associative rischiano di indebolire quella rete di relazioni che per decenni ha rappresentato un elemento fondamentale della vita collettiva. In questo contesto, un circolo non è soltanto un locale nel quale trascorrere qualche ora, ma può diventare un punto di riferimento per organizzare incontri, promuovere cultura, favorire il dialogo tra generazioni e mantenere vivo il rapporto tra gli abitanti e il proprio territorio.

A confermare l’importanza di questa rete associativa è anche la ricerca Partecipazione e azione collettiva nell’ARCI. Indagine sui circoli: sfide e prospettive, realizzata dall’Arci nazionale insieme alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e presentata nel maggio 2026. L’indagine restituisce l’immagine di una realtà profondamente radicata nelle comunità, nella quale la promozione culturale si accompagna alla partecipazione democratica, al volontariato e alla funzione sociale. Un patrimonio costruito nel tempo, che continua a vivere grazie all’impegno di quanti scelgono di dedicare una parte delle proprie energie alla collettività.

A Montallese questa prospettiva trova un’interessante occasione di espressione proprio attraverso il racconto della storia ferroviaria. Il rapporto tra il paese e la ferrovia rappresenta infatti una pagina significativa delle trasformazioni che hanno interessato la Valdichiana tra Ottocento e Novecento. Lo sviluppo delle infrastrutture ha contribuito a modificare il paesaggio, le attività lavorative e le relazioni tra i centri abitati, accompagnando cambiamenti economici e sociali che hanno segnato profondamente la vita delle popolazioni locali.

Dalla linea storica ai grandi interventi legati alla costruzione della Direttissima Roma-Firenze, la presenza della ferrovia ha lasciato tracce materiali e ricordi che appartengono non soltanto alla storia dei trasporti, ma anche a quella delle persone che in questi luoghi hanno vissuto e lavorato. La ferrovia, del resto, non ha rappresentato esclusivamente un’infrastruttura destinata alla mobilità, ma anche un elemento capace di influenzare le opportunità economiche, le relazioni sociali e il rapporto tra le comunità e il territorio circostante.

Raccontare tali vicende significa quindi andare oltre la ricostruzione tecnica delle infrastrutture, recuperando esperienze quotidiane, testimonianze e tradizioni popolari che rischierebbero altrimenti di disperdersi. La memoria ferroviaria diventa così una chiave per rileggere la storia sociale del territorio, riconoscendo il legame tra i grandi cambiamenti economici e le vicende delle singole comunità. Anche i racconti tramandati oralmente, con il loro intreccio di realtà, immaginazione e cultura popolare, contribuiscono a restituire il carattere di un paese e il modo in cui i suoi abitanti hanno interpretato il proprio tempo.

È proprio questo rapporto tra storia e comunità a rendere significativa la scelta del Circolo Arci come sede dell’incontro. La cultura, del resto, non appartiene esclusivamente alle biblioteche, ai musei o alle grandi manifestazioni, ma può trovare una dimensione altrettanto importante nei luoghi della quotidianità, dove il racconto storico diventa occasione di dialogo tra generazioni. Chi conserva un ricordo può condividerlo con chi non ha conosciuto direttamente quel passato, contribuendo a trasmettere conoscenze ed esperienze che spesso non trovano spazio nella documentazione ufficiale.

In un’epoca nella quale molte occasioni di confronto si sono trasferite sugli strumenti digitali, la possibilità di ritrovarsi attorno a un tavolo, ascoltare una testimonianza o partecipare a una discussione conserva un valore difficilmente sostituibile. È anche attraverso queste esperienze che un’associazione può continuare a svolgere la propria funzione sociale, facendo della cultura uno strumento di partecipazione e non soltanto un’occasione di intrattenimento.

L’appuntamento del 14 novembre si concluderà con una cena conviviale, nel solco di quella tradizione di accoglienza che ha sempre caratterizzato la vita dei circoli. Un momento che completa il significato dell’iniziativa, perché alla dimensione culturale affianca quella delle relazioni personali, confermando come un incontro dedicato alla storia possa trasformarsi anche in un’occasione per rafforzare i legami tra gli abitanti del territorio.

Per il Circolo Arci di Montallese, oggi guidato dal presidente Andrea Talozzi, iniziative di questo genere rappresentano un’opportunità per dare continuità al percorso avviato con la riapertura. La sfida sarà mantenere nel tempo questa capacità di proposta, coinvolgendo la popolazione, valorizzando le risorse locali e costruendo nuove occasioni di partecipazione. Un impegno che riguarda non soltanto chi amministra il circolo o chi ne sostiene quotidianamente le attività, ma l’intera comunità, chiamata a riconoscere in questi luoghi un patrimonio condiviso.

In fondo, la vitalità di un paese non si misura soltanto attraverso i servizi di cui dispone o le infrastrutture che lo collegano al resto del territorio, ma anche attraverso la presenza di spazi nei quali le persone possono ancora incontrarsi, riconoscersi e sentirsi parte di una storia comune. E se la ferrovia ha contribuito, nel corso del tempo, ad avvicinare paesi e città, oggi anche un piccolo circolo può continuare, con strumenti diversi, a svolgere una funzione altrettanto preziosa: mantenere unite le persone, custodire la memoria e offrire nuove prospettive alla vita della comunità.

C.P