Città della Pieve. L’Associazione “Durante Dopo di Noi” in visita alla Caserma dei Carabinieri”

(comunicato stampa) Un pomeriggio all’insegna della legalità, della solidarietà e della partecipazione civica quella vissuta dagli utenti del Centro di Querce al Pino, accompagnati dai rappresentanti dell’Associazione “Durante e Dopo di Noi” dell’Area Valdichiana Senese, che hanno fatto visita alla Caserma dei Carabinieri di Città della Pieve, accolti dal neo Comandante della Compagnia, Capitano Riccardo Bevilacqua.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di diffusione della cultura della legalità promosso dall’Arma e si integra pienamente con il percorso educativo sostenuto dall’Associazione, volto a favorire la conoscenza delle Istituzioni e a promuovere l’inclusione delle persone con disabilità.

Un’occasione di confronto e crescita, che ha permesso ai visitatori di avvicinarsi al mondo dell’Arma, riconoscendone il ruolo di riferimento nella tutela della sicurezza e della legalità, ma anche nella costruzione di una società più giusta e solidale.

La Coordinatrice dell’Associazione, Anna Pinca, ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza e la sensibilità dimostrata dai Carabinieri, sottolineando come queste esperienze rappresentino un momento prezioso di incontro e di inclusione, che rafforzano il senso di appartenenza e la fiducia nelle Istituzioni.

La visita si è conclusa con un momento conviviale e con la promessa di proseguire la collaborazione attraverso ulteriori iniziative di educazione alla legalità e senso civico, segno concreto di una sinergia tra Istituzioni e realtà associative impegnate nel costruire comunità sempre più inclusive.