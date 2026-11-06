Castiglione. Brancaleoni “La Sicurezza stradale non ha colore politico”

(comunicato stampa)

Nei giorni scorsi si è verificato l’ennesimo incidente all’incrocio di Pineta di Macchie, solo questa settimana è il secondo. E’ intervenuta anche l’auto medica e l’ambulanza per i feriti nel sinistro.

Nonostante le rassicurazioni della Regione che ha “promesso” il finanziamento della rotonda per euro 800.000 negli investimenti per il 2028…è una promessa da parte nemmeno dell’assessore.De Rebotti, e del Capogruppo del PD in Consiglio Regionale Betti. Tra il finanziamento la progettazione, le necessarie autorizzazione e poi procedere all’appalto, l’affidamento e ricorsi..se tutto va bene per tagliare il nastro a ridosso delle Elezioni Amministrative del 2029…sempre che vada tutto bene e che ne 2028 ci siano i fondi… perche succede sempre così.

Magari si inizieranno a mettere dei paletti, come successo con la Variante di Castiglione i cui paletti vennero messi un mese prima delle Elezioni per far vedere che si partiva con i lavori..invece fini li, con altro dispendio di denaro per la tracciatura del tracciato ed i lavori ancora al palo nonostante il finanziamento stanziato.

Purtroppo succede sempre così…

Bene la promessa per cui ringraziamo la Regione ed il Capogruppo Betti, ma visto la pericolosità dell’incrocio non si può attendere ancora 2 anni se va bene anche 3.

Il Comitato Rotatoria di Pineta Rappresentato da Stefano Mezzetti e da me come portavoce dello stesso, chiede che venga messo in Sicurezza lo stesso con la segnaletica che in alcuni casi si è rovinata a causa dei sinistri, il rifacimento della segnaletica orizzontale con strisce che segnalano prima il pericolo su tutte le 4 strade e l’installazione di semafori anche da cantiere per regolamento passaggi, ben segnalato cisto il costante traffico anche pesante che passa da quell’incrocio ogni giorno, che si reca alla zona industriale di Magione e Corciano oltre quello che va verso la Valle.

Le rassicurazioni non ci bastano vogliamo azioni concrete prima che succeda l’irreparabile.

Seguiranno anche azioni di protesta da parte del comitato con una manifestazione che blocchi lo stesso con i trattori.

Non vogliamo essere negativi.. va bene la rotatoria nel 2028..Ringraziamo la Regione l’amministrazione Comunale che ci ha ascoltato con i cittadini e forze di minoranza portando il problema a livelli più alti, ma fino alla sua realizzazione non siamo tranquilli.

Castiglione Civica e le sue Frazioni

Paolo Brancaleoni Capogruppo in Consiglio Comunale .