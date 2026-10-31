CronacaRubriche

Città della Pieve. Controllo dei Carabinieri del N.A.S. ad un ristorante. Sanzioni ed alimenti da distruggere.

by redazione
by redazione

Città della Pieve. Controllo dei Carabinieri del N.A.S. ad un ristorante. Sanzioni ed alimenti da distruggere.

(comunicato stampa) I Carabinieri della Stazione di Città della Pieve e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Perugia hanno elevato sanzioni per un totale di 3000€ e disposto il blocco sanitario su circa 27kg di alimenti, che dovranno quindi essere distrutti, all’esito di un controllo ispettivo effettuato nei giorni scorsi presso un ristorante del centro storico.

In particolare, durante l’ispezione i militari hanno rinvenuto pesce, carne e verdure scaduti e hanno constatato che gli alimenti non erano conservati secondo le procedure di autocontrollo per la corretta prassi igienica di tenuta, come invece previsto dai regolamenti europei e dalla legislazione nazionale in materia.

L’attività è stata quindi segnalata alle autorità competenti, anche se non è stata disposta alcuna chiusura temporanea.

Potrebbe interessarti

Pannelli solari e cavilli legali: la tutela del...

Passignano. Arrestato in flagranza di reato per danneggiamento...

Città della Pieve. Per chi resta. Il documentario...

Suicidio assistito: l’Umbria sceglie la dignità e colma...

L’Umbria economica corre a due velocità: tra timidi...

Città della Pieve.  Carabinieri “Visto scaduto e droga...

Tavernelle. Tenta il suicidio con una pistola, salvato...

Un Pievese con la P maiuscola! Mario Marroni...

Chianciano.. Convegno per ricordare la figura di Umberto...

“Alba di attesa”. Il cinema che cerca l’anima...