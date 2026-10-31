Città della Pieve. Controllo dei Carabinieri del N.A.S. ad un ristorante. Sanzioni ed alimenti da distruggere.

(comunicato stampa) I Carabinieri della Stazione di Città della Pieve e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Perugia hanno elevato sanzioni per un totale di 3000€ e disposto il blocco sanitario su circa 27kg di alimenti, che dovranno quindi essere distrutti, all’esito di un controllo ispettivo effettuato nei giorni scorsi presso un ristorante del centro storico.

In particolare, durante l’ispezione i militari hanno rinvenuto pesce, carne e verdure scaduti e hanno constatato che gli alimenti non erano conservati secondo le procedure di autocontrollo per la corretta prassi igienica di tenuta, come invece previsto dai regolamenti europei e dalla legislazione nazionale in materia.

L’attività è stata quindi segnalata alle autorità competenti, anche se non è stata disposta alcuna chiusura temporanea.