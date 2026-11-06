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ll Sindaco di Città della Pieve alla manifestazione contro la nuova classificazione delle aree montane

by redazione
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(post dalla pagina FB del Comune di Città della Pieve)
Il Sindaco di Città della Pieve a Roma contro la nuova classificazione delle aree montane
Il Comune di Città della Pieve prosegue con determinazione la propria battaglia a tutela del territorio, dei servizi essenziali, del tessuto imprenditoriale e dei diritti delle comunità locali.
Il Sindaco Fausto Risini si recherà a Roma mercoledì 18 novembre 2026 per partecipare alla manifestazione nazionale promossa insieme ai primi cittadini e alle associazioni di categoria di numerosi Comuni italiani. L’appuntamento è fissato per le ore 11:30 in Piazza Colonna.
Al centro della mobilitazione vi è la ferma protesta contro la legge sulla nuova classificazione delle aree montane (Legge 12 settembre 2025, n. 131), i cui criteri rischiano di penalizzare gravemente i territori marginali ed interni, privandoli di risorse fondamentali per la tenuta dei servizi e lo sviluppo economico.
“Non possiamo rimanere inermi di fronte a scelte che rischiano di impoverire ulteriormente i nostri territori e di penalizzare le nostre aziende e i nostri cittadini” dichiara il Sindaco Fausto Risini.
“Saremo a Roma con la fascia tricolore, a fianco dei colleghi Sindaci e delle categorie economiche, per far sentire con forza la voce delle aree interne. Difendere i servizi di prossimità, il lavoro e i diritti delle nostre comunità significa garantire un futuro e una dignità al nostro territorio”.

L’Amministrazione Comunale di Città della Pieve ribadisce la propria volontà di fare rete a livello nazionale per ottenere una revisione dei parametri e tutelare l’integrità dei Comuni delle aree interne.

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