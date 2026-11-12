Città della Pieve. Tra fascino rinascimentale, capolavori del Perugino e le sfide di un paese da custodire

Arroccata su un colle che domina la Val di Chiana e la Val d’Orcia, a cavallo tra l’Umbria e la Toscana, Città della Pieve è uno dei gioielli più suggestivi del centro Italia. Famosa per i suoi mattoni rossi a vista che caratterizzano l’architettura urbana, per aver dato i natali al celebre pittore Pietro Vannucci (detto il Perugino) e per possedere il vicolo più stretto d’Italia, questa cittadina offre un perfetto connubio tra arte, storia e natura.

Tuttavia, come molti piccoli centri storici italiani, la vita a Città della Pieve vive di forti contrasti: da un lato la straordinaria qualità della vita e il patrimonio culturale inestimabile, dall’altro le problematiche legate allo spopolamento, ai servizi e alla sostenibilità del turismo.

I Pregi: Perché Città della Pieve incanta visitatori e residenti

Un patrimonio artistico e culturale di prim’ordine

Il paese è un vero e proprio museo a cielo aperto. Camminando tra le sue vie si possono ammirare capolavori assoluti dell’arte rinascimentale. All’interno della Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio e dell’Oratorio dei Bianchi, il Perugino ha lasciato opere di inestimabile valore, come la celebre Adorazione dei Magi. La struttura urbanistica stessa, con il caratteristico reticolato geometrico legato all’antico feudo dei Longobardi, rende ogni passeggiata un’esperienza visiva unica.

Qualità della vita e vivibilità a misura d’uomo

La lentezza dei ritmi, l’aria pulita, l’assenza di caotiche metropoli e la forte socialità di comunità rendono Città della Pieve un luogo ideale per chi cerca rifugio dallo stress quotidiano. È una cittadina sicura, accogliente e caratterizzata da un profondo senso di appartenenza civica.

Posizione strategica e paesaggio mozzafiato

Affacciata su panorami che spaziano dai vigneti toscani ai boschi umbri, la posizione geografica è eccezionale. A due passi dai laghi (Trasimeno e Bolsena) e vicina a grandi snodi autostradali e ferroviari, permette di raggiungere facilmente città d’arte come Perugia, Siena, Firenze e Roma.

Eccellenze enogastronomiche

La terra pievese è generosa: dall’olio extravergine d’oliva di altissima qualità ai vini pregiati, fino a una delle eccellenze assolute della zona, lo Zafferano di Città della Pieve, coltivato con metodi tradizionali e tutelato da un consorzio d’eccellenza.

Le Problematiche: Le sfide per il futuro del borgo

Spopolamento e calo demografico

Come gran parte dell’entroterra appenninico e collinare italiano, Città della Pieve affronta la sfida demografica dello spopolamento progressivo, in particolare dei giovani. La carenza di opportunità lavorative strutturate spinge le nuove generazioni a trasferirsi verso i grandi centri urbani, lasciando un tessuto sociale che tende inesorabilmente all’invecchiamento.

Servizi sanitari e mobilità

La gestione della sanità territoriale e la vicinanza dei servizi di base rappresentano un tema caldo. La dipendenza da presidi ospedalieri situati in altri comuni o la riduzione dei servizi locali mettono a dura prova la popolazione, specie quella anziana. Inoltre, la mobilità pubblica interna ed esterna al territorio sconta i limiti tipici delle aree rurali e collinari.

Gestione del turismo e conservazione del centro storico

Se da un lato il turismo porta vitalità economica, dall’altro rischia di snaturare l’identità del paese. La manutenzione straordinaria dei palazzi storici in laterizio richiede investimenti ingenti e costosi vincoli paesaggistici che talvolta frenano la riqualificazione immobiliare. Vi è inoltre la sfida di destagionalizzare i flussi turistici, evitando che il paese si svuoti nei mesi invernali per poi congestionarsi eccessivamente in estate.

Conclusione

Città della Pieve resta una gemma preziosa dell’Italia minore, capace di affascinare chiunque la visiti o decida di eleggerla a propria dimora. Il suo futuro dipenderà dalla capacità delle istituzioni e della comunità locale di fare rete, puntando su un turismo sostenibile, sul recupero intelligente del patrimonio edilizio e sulla creazione di incentivi per i giovani, affinché questo straordinario scrigno di storia non si trasformi in un museo silenzioso, ma continui a essere una comunità viva e pulsante.

Giuseppe De Maria