Trasimeno. Pasquali: “Bene 1mln dalle emergenze, ora avanti con un piano strutturale”

(Cittadino e Provincia) “Sul caso ‘siccità del Trasimeno’ quella portata avanti dai Comuni è una lotta per e con le comunità e i cittadini, una lotta animata dalla speranza concreta che si realizzi un’azione coesa e coordinata delle Istituzioni a diversi livelli tesa a convogliare risorse ed energie verso l’obiettivo comune di tutelare il nostro lago. I risultati ci stanno dando ragione: 1 milione di euro per interventi tempestivi entro l’estate 2025 e la visita del Commissario straordinario Nicola Dall’Acqua, in programma nei prossimi giorni, per “toccare con mano” la situazione e fare il punto sulle misure da adottare”.

Così, in una nota, Sandro Pasquali, Presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Passignano sul Trasimeno, dopo l’approvazione – ieri, in Commissione Bilancio alla Camera – dell’emendamento Dl emergenze che vede come prima firmataria la vice presidente della Camera Anna Ascani: “Questo provvedimento ci consentirà di avere un minimo di respiro grazie ad 1 milione di risorse aggiuntive – afferma Pasquali – che permetteranno di affrontare con spirito costruttivo una stagione ancora lunghissima. Il risultato ottenuto, come sottolineato dalla stessa Ascani, è stato possibile grazie ad una azione bipartisan che ha portato a sottoscrivere il provvedimento anche esponenti della maggioranza, nonché all’impegno con il quale la nuova amministrazione regionale attraverso il dialogo con i Comuni – con l’assessore competente Simona Meloni in prima linea – ha saputo mantenere alta l’attenzione sull’emergenza idrica del Trasimeno su scala nazionale lavorando insieme al Parlamento”.

“Come ho già ribadito più volte – prosegue la nota – oltre a dare attuazione al Piano Stralcio PS2 Trasimeno – Tevere per provvedere all’ordinaria manutenzione del lago, è il momento di fare un ulteriore passo in avanti pensando al dopo, ad un’operazione che si inserisca in un più ampio piano di sostenibilità. La tutela dell’ambiente, certo, ma anche quella delle attività economiche – a partire dalla pesca e dal turismo – per contrastare il rischio che l’emergenza idrica minacci anche la stabilità sociale dei Comuni del territorio, profondamente legati all’economia locale. Ribadisco, dunque, da una parte la necessità di adottare una legge speciale per il Trasimeno e le acque interne in Italia; dall’altra quella di superare i vincoli che ci impone la Comunità europea aprendo un tavolo Europeo sul Trasimeno che affronti il tema dell’adduzione dell’acqua e tutte le problematiche che impattano sull’armonia del rapporto uomo-lago”.

“Solo qualche giorno fa – conclude Pasquali – alla Bit di Milano insieme alla stessa assessora Simona Meloni abbiamo presentato alcuni video che raccontano la nostra terra attraverso la testimonianza diretta delle persone che la vivono. Vogliamo, così, promuovere il lago, le sue bellezze, le sue tradizioni e le sue produzioni come strumento di attrazione turistica. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma l’investimento su questo progetto testimonia che siamo altrettanto determinati non solo a salvaguardare la salute del nostro lago, ma anche a promuoverne lo sviluppo futuro”.