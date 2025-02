Lago di Chiusi, arriva il contributo di 1.241 mila euro dalla Regione

(comunicato stampa) Il Comune di Chiusi è stato selezionato come beneficiario di un rilevante finanziamento regionale nell’ambito del Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027” Bando pubblico per l’attuazione dell’Azione 2.7.2 Priorità 2 “Transizione ecologica, resilienza e biodiversità” per la salvaguardia del Lago di Chiusi.

Grazie al contributo di 1.241.000 euro stanziato dalla Regione Toscana, sarà possibile realizzare interventi fondamentali per preservare questo luogo unico, simbolo del nostro territorio e scrigno di biodiversità. L’investimento complessivo del progetto ammonta a 1.460.000 euro, di cui 219.000 euro finanziati direttamente dal Comune di Chiusi, un impegno significativo, ma necessario per garantire un futuro al nostro lago, a dimostrazione dell’attenzione a tutela dell’ambiente.

Con questo finanziamento, verranno realizzati interventi mirati come la riqualificazione delle casse di colmata, il contrasto all’erosione spondale la ricostruzione del canneto, la realizzazione di un bagno pubblico in località Sbarchino, per migliorare l’accessibilità e la fruibilità di questo splendido angolo di natura.

“Questo importante traguardo è il risultato di un lavoro di squadra straordinario, reso possibile grazie alla dedizione e alla competenza dell’ufficio dei progettisti – afferma il Sindaco Sonnini -. Un pensiero speciale è rivolto a Claudio del Re, che con passione e determinazione ha contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, lasciando un segno indelebile nonostante la sua prematura scomparsa.

A rendere ancor più entusiasmante questa notizia è la possibilità di un ulteriore finanziamento di 480.000 euro, attualmente in fase di istruttoria da parte della Regione, che permetterebbe di completare gli interventi di salvaguardia del lago.

Solo pochi anni fa, un simile risultato sembrava lontano. Oggi, grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione comunale e alla volontà di proteggere una risorsa ambientale e turistica di inestimabile valore per Chiusi, possiamo guardare con ottimismo al futuro. Il Lago di Chiusi è un tesoro che merita di essere preservato e valorizzato. Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Continuiamo a lavorare insieme per il futuro del nostro lago e della nostra comunità!”.

Ufficio stampa Comune di Chiusi.