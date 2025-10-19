Pinzo e Peltristo: “Unione dei Comuni del Trasimeno paralizzata”

(comunicato stampa) Roberto Pinzo, Capogruppo della Civica Piegaro e attuale membro dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, e Augusto Peltristo, già Capogruppo all’Unione per dieci anni e oggi Consigliere Comunale di Perugia, esprimono forte preoccupazione e perplessità per la situazione di stallo in cui versa l’Ente sovracomunale del Trasimeno.

“Da mesi – dichiarano Pinzo e Peltristo – l’Unione dei Comuni del Trasimeno sembra vivere una fase di totale immobilismo. La carica di Presidente è scaduta da tempo senza che sia stato proceduto al rinnovo, e la mancata nomina dei Capigruppo impedisce di fatto il normale svolgimento dell’attività istituzionale. Tutto questo sta paralizzando l’operatività dell’Ente.”

I due amministratori sottolineano inoltre come l’Unione, pur detenendo numerose deleghe di rilievo, non stia mostrando alcuna attività concreta nelle materie di propria competenza.

“Siamo di fronte – aggiungono – a un ente ingessato e praticamente inconsistente, quando invece il territorio del Trasimeno avrebbe urgente bisogno di risposte rapide e interventi mirati. I problemi legati all’ambiente, ai servizi, al turismo e alla viabilità non possono essere lasciati senza guida o senza programmazione.”

A destare ulteriore preoccupazione è anche la scarsa convocazione dei Consigli dell’Unione, che – evidenziano Pinzo e Peltristo – “sono stati pochissimi e, per di più, non in presenza, segno di un evidente disinteresse verso il confronto democratico e la partecipazione diretta dei rappresentanti del territorio”.

“I quasi 60.000 cittadini del Trasimeno – concludono – meritano istituzioni efficienti, trasparenti e capaci di risolvere i problemi reali delle comunità. L’Unione dei Comuni deve tornare ad essere un punto di riferimento e non un organismo paralizzato dalla mancanza di indirizzo politico e operativo.”