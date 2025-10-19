Rubriche

Pinzo e Peltristo: “Unione dei Comuni del Trasimeno paralizzata”

by redazione
by redazione

(comunicato stampa) Roberto Pinzo, Capogruppo della Civica Piegaro e attuale membro dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, e Augusto Peltristo, già Capogruppo all’Unione per dieci anni e oggi Consigliere Comunale di Perugia, esprimono forte preoccupazione e perplessità per la situazione di stallo in cui versa l’Ente sovracomunale del Trasimeno.

“Da mesi – dichiarano Pinzo e Peltristo – l’Unione dei Comuni del Trasimeno sembra vivere una fase di totale immobilismo. La carica di Presidente è scaduta da tempo senza che sia stato proceduto al rinnovo, e la mancata nomina dei Capigruppo impedisce di fatto il normale svolgimento dell’attività istituzionale. Tutto questo sta paralizzando l’operatività dell’Ente.”

I due amministratori sottolineano inoltre come l’Unione, pur detenendo numerose deleghe di rilievo, non stia mostrando alcuna attività concreta nelle materie di propria competenza.

“Siamo di fronte – aggiungono – a un ente ingessato e praticamente inconsistente, quando invece il territorio del Trasimeno avrebbe urgente bisogno di risposte rapide e interventi mirati. I problemi legati all’ambiente, ai servizi, al turismo e alla viabilità non possono essere lasciati senza guida o senza programmazione.”

A destare ulteriore preoccupazione è anche la scarsa convocazione dei Consigli dell’Unione, che – evidenziano Pinzo e Peltristo – “sono stati pochissimi e, per di più, non in presenza, segno di un evidente disinteresse verso il confronto democratico e la partecipazione diretta dei rappresentanti del territorio”.

“I quasi 60.000 cittadini del Trasimeno – concludono – meritano istituzioni efficienti, trasparenti e capaci di risolvere i problemi reali delle comunità. L’Unione dei Comuni deve tornare ad essere un punto di riferimento e non un organismo paralizzato dalla mancanza di indirizzo politico e operativo.”

 

Potrebbe interessarti

Dopo Melasecche anche la destra del Trasimeno chiede...

Melasecche (Lega). Trasimeno “Dalla Giunta promesse irrealistiche, serve...

Regione.” Castiglione. Gli studenti degli istituti professionali potranno...

Banca Centro investe su Chianciano. Nuovi locali per...

Incontro tra Regione e Anas. “Condivisi i programmi”...

Città della Pieve. Teatro degli Avvaloranti. La Stagione...

Il Festival dei cammini fa tappa a Paciano...

Sanità pievese. La USL risponde al Sindaco “Le...

Città della Pieve. Sanità. La protesta del sindaco...

Trasimeno e Piediluco. Bori e Meloni ” Approvata...

Close