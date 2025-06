Nasce “Rete Civica Solidale”. La presentano alla Camera Stefania Proietti e Marco Tarquinio.

Adnkronos) Lunedi 30 giugno, alle 14.30 alla sala stampa della Camera dei deputati, Marco Tarquinio, Stefania Proietti,

Paolo Ciani, Alberto Felice De Toni, Angelo Chiorazzo e Giuseppe Irace presenteranno ‘Rete Civica Solidale’.

“Siamo persone, Movimenti Civici Territoriali, Partiti, che si sono ‘messi in gioco’ candidandosi,

essendo eletti, amministrando, facendo opposizione, a livello locale, nazionale ed europeo, nell’area di centrosinistra ma non appartenenti ai partiti rappresentati in Parlamento e personalmente chiamati all’impegno da una formazione cristiana e laica accomunata dai grandi valori costituzionali della nostra democrazia”, si legge nel documento di presentazione.

“Sentiamo la necessità di impegnarci insieme e con maggior responsabilità per rispondere ad alcune sfide che riteniamo molto importanti per il nostro tempo. Insieme in una Rete che contribuisca a mettere in connessione tanti, che non vogliono cedere alla rassegnazione e all’indifferenza e hanno a cuore il bene comune. Un luogo di persone e di esperienze politiche e amministrative che è e sarà aperto, accogliente, dialogante”, continua il documento.

A sottoscrivere la proposta sono stati Angelo Chiorazzo, vice presidente Consiglio regionale della Basilicata – Basilicata Casa Comune; Paolo Ciani, deputato e segretario Democrazia Solidale – Demos; Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine – Presidente Federazione Quadrifoglio; Giuseppe Irace – segretario di PER – Persone

e Comunità; Stefania Proietti – presidente Regione Umbria; Marco Tarquinio – Eurodeputato gruppo S&D.