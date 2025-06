Esce “Lessico castiglionese” di Dantina Bidini. Parole ed espressioni dialettali di Castiglione

(AKR) Le parole del dialetto castiglionese e del territorio circostante. Si chiama “Lessico castiglionese” di Dantina Bidini, esce in questi giorni, ed è un’interessante opera divulgativa che contiene termini ed espressioni dialettali di Castiglione del Lago, tradotto in sette lingue. Prendendo spunto dall’esperienza concreta di Dantina Bidini, “Lessico castiglionese” è una raccolta di parole e definizioni che hanno le proprie radici nella civiltà contadina e rurale di Castiglione del Lago, con elementi peculiari propri del paese lacustre.

Dantina Bidini è un noto personaggio di Castiglione del Lago, conosciuta da tutti per la sua storia e per la grande capacità comunicativa, vissuta in ambienti di ortolani e pescatori, fortemente attaccata al paese, alla sua storia e ai suoi abitanti: giunta al traguardo degli ottanta anni di età, corona il lavoro di vari anni con questa preziosa pubblicazione. Appassionata di tutto quanto costituisce arte e cultura, Dantina, il cui nome deriva dal padre Dante che non poté conoscere perché morto nel Trasimeno mentre soccorreva dei pescatori in difficoltà, ha saputo ricostruire il tessuto del gergo locale, ormai quasi scomparso e pressoché dimenticato, per dargli nuova vita e per stimolare le nuove generazioni e gli studiosi affinché non venga disperso. Parole che a volte suonano divertenti o curiose, ora tradotte anche in sette lingue per rendere partecipi i tanti turisti che raggiungono il paese di Dantina ogni anno, desiderosi anche di scoprire su che radici poggia il territorio che vengono a visitare.

Secondo alcune fonti sarebbero circa una ventina i principali dialetti umbri, coscienti che per alcuni di questi, tra cui sicuramente il castiglionese, si è perso molto nel tempo. Inoltre, con l’avanzare degli anni, le nuove generazioni subiscono influenze tali da rimuoverlo dal proprio lessico. Tuttavia, insieme a perugino, eugubino, spoletino, folignate e pochi altri sicuramente si può affermare l’avvenuta esistenza e sussistenza del castiglionese. “Lessico castiglionese” privilegia la tradizione contadina vissuta dall’autrice e non costituisce uno studio sistematico bensì una raccolta, non esaustiva, in stile divulgativo perché la memoria di queste parole, così caratteristiche, non si perda progressivamente per sempre.

Il libro viene distribuito localmente nei punti di incontro turistici, nelle strutture di accoglienza e nelle biblioteche (istituzionali e scolastiche) con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio pubblico possibile in questa opera divulgativa che non mancherà di appassionare molti.