Città della Pieve riscopre Mons. Francesco Tassini. Una mostra del Rotary Club.

(comunicato stampa) La storia di una città passa anche attraverso le persone che, per decenni, ne hanno accompagnato la vita quotidiana. È con questo spirito che il Rotary Club Città della Pieve Terre del Perugino dedica a Mons. Francesco Tassini (1910-2000) una mostra che, attraverso fotografie, documenti, oggetti personali e testimonianze d’epoca, intende riscoprire una delle figure più significative della Città della Pieve del Novecento.

L’esposizione sarà inaugurata venerdì 11 settembre 2026 alle ore 17.30 nella Sala del Concerto di Palazzo della Corgna e resterà aperta fino al 25 settembre 2026.

Sacerdote, insegnante, musicista, organista e uomo impegnato nella vita culturale e sociale della comunità, Mons. Tassini ha attraversato gran parte del Novecento pievese svolgendo molteplici attività. Fu impegnato nell’insegnamento religioso e musicale, ricoprì importanti incarichi nella realtà diocesana e svolse un ruolo di primo piano nella tradizione musicale cittadina, contribuendo alla nascita della Schola Cantorum, oggi Polifonica Pievese.

Un lavoro di ricerca negli archivi

La mostra nasce da un articolato lavoro di ricerca condotto dalla curatrice Alessandra Tassini, insegnante e storica dell’arte, che ha ricostruito la vicenda biografica e pubblica di Mons. Tassini attraverso la consultazione di fonti conservate in diverse istituzioni; l’Archivio Diocesano, l’Archivio Storico Comunale, l’archivio storico dell’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” e il Museo del Duomo, a Città della Pieve, con la collaborazione della Prof.ssa Maria Luisa Meo. La ricerca si è estesa anche a Perugia, dove è stata consultata la documentazione conservata presso l’Archivio Storico della Soprintendenza, particolarmente significativa per ricostruire l’attività di Mons. Tassini nel campo della tutela del patrimonio culturale attraverso il suo incarico di Ispettore Onorario per i beni architettonici, artistici e storici di Città della Pieve, Paciano e Piegaro per trenta anni.

Per l’inquadramento storico delle istituzioni ecclesiastiche e della realtà diocesana è stato inoltre prezioso il confronto con il Prof. Mario Tosti, storico e saggista, professore ordinario dell’Università degli Studi di Perugia.

Un capitolo specifico della ricerca è stato dedicato alla storia della Schola Cantorum e della tradizione corale pievese, approfondita grazie alla collaborazione del Maestro Carlo Pedini, direttore e presidente della Polifonica Pievese.