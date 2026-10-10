CHIANCIANO. CONVEGNO PER RICORDARE LA FIGURA DI UMBERTO CERRONI

Il 17 e 18 ottobre avrà luogo al teatro Caos di Chianciano Terme un importante convegno, di respiro nazionale, per ricordare la figura di Umberto Cerroni: “Conoscenza e cultura della democrazia”. Cento anni di Umberto Cerroni (1926-2026). L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Chianciano Terme con il contributo della Regione Toscana. Al progetto collaborano istituzioni come la Fondazione Gramsci, l’istituto Gramsci Toscano, la Sapienza Università di Roma, l’Unicoop Firenze e l’Università Libera Iris Origo.

Uno degli scopi che si prefigge questo incontro è quello di ricordare Gigi Moni, assessore alla cultura del comune di Chianciano che grazie ad una felice intuizione si adoperò affinché nella cittadina termale si animasse un vivace dibattito sul rapporto tra cultura, istituzioni, democrazia e potere. Erano gli anni tra il 70 e il 75. Gli importanti nomi della cultura e della politica che animarono questo dibattito, spesso serrato ma costruttivo, fecero sì che Chianciano brillasse a livello nazionale come fulcro del pensiero critico nell’ambito dell’Anno Culturale di Chianciano. Questo evento prendeva il posto del Premio Chianciano che passò alle Terme e si sviluppava attraverso una serie di dibattiti molto accesi.

In questo scenario emerse la figura di Umberto Cerroni: studioso, filosofo, docente universitario presso atenei di Roma, Napoli, Macerata. Ma anche figura poliedrica capace di far dialogare la tradizione liberale e il pensiero socialista. Con l’attuale iniziativa, Chianciano intende far tesoro del passato per poter affrontare le difficoltà odierne con uno spirito critico supportato da una visione culturale e democratica della realtà. E la figura, il ricordo, lo studio e l’esempio di Umberto Cerroni, affiancato al ricordo di Gigi Moni, diventano una base, una prospettiva lungo la quale, con confronti, dibattiti e pensiero critico, si possa onorare la democrazia guardando al futuro senza preconcetti.

Nunzio Dell’Annunziata.