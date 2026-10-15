Tavernelle. Tenta il suicidio con una pistola, salvato e poi arrestato dai Carabinieri

Tavernelle. Tenta il suicidio con una pistola, viene salvato dai Carabinieri e poi arrestato.

(comunicato stampa) Nel corso della serata di ieri, un residente di Tavernelle, frazione del Comune di Panicale, ha contattato il Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 per una segnalazione. Secondo la sua descrizione, poco prima, si era affacciato dalla propria abitazione e aveva notato un individuo che si aggirava frettolosamente all’interno del terreno di sua proprietà, puntandosi ripetutamente una pistola alla tempia.

L’operatore di turno della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve (PG) ha prontamente inviato sul posto alcune pattuglie presenti in zona. Inizialmente i militari intervenuti hanno messo in sicurezza la zona e successivamente hanno avviato un approccio graduale e meticoloso con il soggetto, che appariva in evidente stato di disorientamento.

Sul posto sono prontamente intervenuti il personale sanitario del 118 di Perugia ed i militari specializzati del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.

Grazie alla competenza dei militari, è stato possibile stabilire un dialogo che ha rivelato che i motivi che hanno condotto il giovane a compiere un gesto disperato erano legati a una recente delusione sentimentale. Il soggetto iniziava così a raccontare la propria esperienza personale ai Carabinieri, i quali, dopo una lunga trattativa, riuscivano a convincerlo a gettare a terra l’arma e a farsi avvicinare.

Il soggetto, un ragazzo di 26 anni, irregolare sul territorio italiano, ha fornito ai militari generalità false e, solo dopo approfonditi accertamenti dattiloscopici, è stato possibile identificarlo.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire cinque cartucce ed una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già parzialmente utilizzata. In merito alla pistola carica, una Beretta cal. 9×21, che il giovane deteneva, si è potuto stabilire che proviene da un furto in abitazione perpetrato lo scorso ferragosto nella provincia di Ancona.

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato dichiarato in stato di arresto per le ipotesi di reato di detenzione e porto d’arma da fuoco, ricettazione e false dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia che conduce le indagini, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne in attesa dell’udienza di convalida.