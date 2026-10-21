L’Umbria economica corre a due velocità: tra timidi segnali di ripresa e sfide strutturali

Un’analisi tra i dati di bilancio delle imprese, il divario tra le province e la necessità di una svolta su investimenti e produttività.

Il quadro generale: una crescita prudente

Il “Cuore Verde d’Italia” fa i conti con un’economia che resiste, ma che fatica a tenere il passo delle aree più dinamiche del Centro-Nord. Le ultime rilevazioni economiche e i bilanci aziendali mostrano un quadro in chiaroscuro: se da un lato si registrano segnali di vitalità e una spinta verso gli investimenti, dall’altro la crescita del Pil regionale si mantiene su ritmi contenuti (stimata intorno allo 0,2% nel 2026 secondo il documento di preadozione del Defr), evidenziando una marcia inferiore rispetto alla media nazionale e del Centro Italia.

La fotografia scattata dagli indicatori regionali evidenzia tuttavia un mercato del lavoro che mostra una certa tenuta, con un tasso di occupazione che si attesta su livelli storicamente significativi (attorno al 69%), pur fronteggiando un tasso di disoccupazione che in alcune rilevazioni oscilla attorno all’8,8%, risentendo di dinamiche locali complesse.

Due province, due velocità: il dualismo Perugia-Terni

A marcare il passo dell’economia umbra è soprattutto la sua natura bipolare. Il tessuto produttivo regionale procede palesemente a due velocità tra le due principali aree della regione:

La provincia di Terni: Mostra un’accelerazione significativa nei margini d’impresa e una crescita della redditività in alcuni comparti chiave, pur a fronte di una fluttuazione del valore della produzione. Nel ternano si osserva inoltre una vivacità periodica sui mercati esteri e dell’export.

Mostra un’accelerazione significativa nei margini d’impresa e una crescita della redditività in alcuni comparti chiave, pur a fronte di una fluttuazione del valore della produzione. Nel ternano si osserva inoltre una vivacità periodica sui mercati esteri e dell’export. La provincia di Perugia: Mantiene una maggiore stabilità nei margini e si distingue per una forte spinta sul fronte degli investimenti materiali e del capitale produttivo, con immobilizzazioni in crescita che superano ammortamenti e svalutazioni.

Il nodo della produttività e degli investimenti

Nonostante i bilanci delle aziende umbre mostrino una dinamica positiva del capitale operativo netto — segno di una gestione attenta e di una discreta solidità patrimoniale —, il sistema produttivo sconta ancora un divario strutturale rispetto al resto del Paese.

La produttività media per addetto in Umbria si attesta infatti su livelli inferiori alla media italiana (circa 50.348 euro contro i oltre 55.000 euro nazionali). A pesare è soprattutto il ritardo accumulato sul capitale immateriale, sull’innovazione tecnologica spinta e sulla digitalizzazione avanzata. Per colmare questo gap e avvicinarsi agli standard di regioni vicine come le Marche e la Toscana, le imprese sanno di dover puntare con decisione su un salto di qualità organizzativo.

Le richieste del mondo produttivo: fisco, energia e sviluppo

Sul fronte istituzionale e associativo, a partire da Confindustria Umbria, si leva forte la richiesta di scelte politiche ed economiche mirate. Al centro del dibattito ci sono le leve strategiche per sbloccare il potenziale inespresso della regione:

Politiche fiscali di sostegno: Una gestione oculata delle risorse e del gettito per alleggerire la pressione su chi produce e investe.

Una gestione oculata delle risorse e del gettito per alleggerire la pressione su chi produce e investe. Competitività energetica: Soluzioni strutturali sui costi dell’energia, tema cruciale per la manifattura locale.

Soluzioni strutturali sui costi dell’energia, tema cruciale per la manifattura locale. Capitale umano e demografia: Politiche attive per trattenere i giovani talenti e contrastare lo spopolamento demografico, un’emorragia silenziosa che rischia di indebolire la base economica e sociale del territorio.

L’Umbria si trova così a un bivio decisivo: trasformare la prudente resistenza in una crescita strutturale, sfruttando la spinta propulsiva dei suoi territori per agganciare stabilmente la ripresa nazionale.

Giuseppe De Maria