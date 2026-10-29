Gal. A Mongiovino presentazione dellibro dedicato a Militone Moretti.

Il Gal Trasimeno-Orvietano presenta, a Mongiovino, il volume

dedicato a Militone Moretti, imprenditore illuminato della

Valnestore

(comunicato stampa) Giovedì 29 ottobre, alle ore 17, il Santuario di Mongiovino ospiterà la presentazione

del libro curato da Mario Squadroni, di Fabrizio Fabbri Editore e finanziato dal Gal

Trasimeno-Orvietano. Un’occasione per riscoprire la figura di un protagonista della

storia economica e sociale del territorio.

PANICALE – Un omaggio alla memoria di un imprenditore che ha saputo guardare al

futuro, contribuendo allo sviluppo della Valnestore e non solo, lasciando un segno nella

storia del territorio. È questo il significato della presentazione del volume “Militone Moretti.

Un imprenditore illuminato della Valnestore. Saggi e testimonianze”, a cura di Mario

Squadroni, pubblicato a Perugia da Fabrizio Fabbri Editore nel 2025, in programma

giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 17, al Santuario di Mongiovino, in piazza del

Santuario 1, a Tavernelle, nel comune di Panicale. Militone Moretti, nato a Piegaro nel

1858 e morto a Roma nel 1931, possidente agrario, imprenditore illuminato, filantropo,

benefattore, amministratore pubblico, amante dell’arte e uomo di cultura è stato un

personaggio influente nelle aree del Trasimeno, dell’alto Orvietano, in particolare in

Valnestore, ma anche a Perugia e a Roma. A lui si attribuisce la prima coltivazione di

luppolo in Italia, proprio nei suoi possedimenti del Comune di Piegaro, ed è stato

proprietario e residente della cinquecentesca Villa di Mongiovino, un tempo Villa Borgia e

che ancora oggi tutti chiamano “Villa Moretti”.

L’iniziativa del 29 ottobre rappresenta un’importante occasione di approfondimento e

valorizzazione della memoria storica locale, attraverso la ricostruzione della figura di

Militone Moretti e delle sue capacità imprenditoriali, ma anche attraverso le testimonianze

e i contributi di quanti ne hanno studiato e raccolto l’esperienza.

A introdurre e coordinare l’incontro sarà Francesca Caproni, direttrice del GAL

Trasimeno-Orvietano, i saluti istituzionali saranno di Giampaolo Colasimone, presidente

dell’Accademia Masoliniana di Panicale coorganizzatrice dell’evento, e di Elena Sepiacci,

assessore alla Cultura del Comune di Panicale.

A illustrare i contenuti del volume interverranno Maria Luisa Meo e Mario Squadroni,

offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino la figura di Moretti e il contesto

storico, economico e sociale nel quale si è sviluppata la sua attività.

Saranno inoltre presenti ed interverranno gli altri autori dei testi raccolti nella

pubblicazione: Anna Maria Allegrini, Lucia Bertoglio, Fedora Boco, Michele Chierico,

Maura Lepri, e Michele Marzoli, che hanno contribuito, attraverso saggi e testimonianze,

a ricomporre un quadro articolato della sua vicenda umana e professionale.

Il libro assume anche un particolare valore sul piano umano e affettivo, in quanto è stato

dedicato alla memoria di Roberta Niccacci, prematuramente scomparsa.

La presentazione al Santuario di Mongiovino intende così unire la riflessione culturale alla

valorizzazione delle radici del territorio, ricordando una figura che appartiene alla memoria

della comunità e offrendo nuove occasioni di conoscenza e condivisione della storia della

Valnestore, e sposa uno degli obiettivi principali del Gal Trasimeno-Orvietano, che è quello

di garantire uno sviluppo locale in aree rurali, compatibili con la loro vacazione storica e

culturale.

Dr.ssa Francesca Caproni

Direttore del Gal Trasimeno-Orvietano