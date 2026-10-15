Un Pievese con la P maiuscola! Mario Marroni ci ha lasciati.

Cosa intendo per “Pievese con la P maiuscola”? Intendo persone che nella loro vita, con la loro esperienza professionale, con il loro lavoro, con le loro iniziative e con le loro opere, oltre che pensare alla costruzione della loro esistenza, hanno sempre avuto in mente l’interesse e la valorizzazione del propri paese, quel paese dove sono nati, cresciuti, invecchiati e dato il meglio d se stessi.

Mario Marroni è, è stato sicuramente una di queste persone. Ci siamo conosciuti da giovanissimi, eppure, già allora dentro le cose pievesi fino alla cima dei capelli. Avevamo preso in mano, dopo anni di crisi, l’Associazione Turistica Pievese e la rilanciammo alla grande, negli anni settanta del secolo scorso. L’Associazione turistica, con la presidenza di Mario Barzanti, fu decisiva per la creazione di alcune associazioni importanti come gli Sbandieratori, la Banda Musicale, l’Unione Ciclistica, ed altro ancora, ma soprattutto per la crescita e l’affermazione del Palio dei Terzieri, fuori dalle nostre mura a livello regionale e nazionale.

Mario Marroni, come riporto nell’ articolo del giornale Pieve Nostra, che allego, fu il vice Presidente, ed in quegli anni conobbe anche la compagna della sua vita, Alba, che era l’ impiegata dell’Ufficio dell’ACI e insieme segretaria dell’ATP. Era un consiglio che comprendeva già dall’inizio rappresentanti dei Terzieri anche se non ufficialmente. Oltre a Mario, che accanto alla figura importantissima del padre Antonio era stato uno dei promotori della costituzione del Casalino, c’erano Mario Valletti, storico sanpietrino e Alfredo Barbino che rappresentava il Borgodentro.

Mario poi dal 1977 fino al 1982 è stato presidente del Casalino, un periodo ed una esperienza importante, come lui stesso ricorda nella intervista che riportiamo, dal libro sulla storia del Terziere, che lui curò insieme a Marilena Rossi e che è stato pubblicato nel 2016. Importante perché è stata la presidenza, la seconda, dopo quella fondante dell’ingegnere Gualfredo Caricchi, che durò per ben undici anni.

Ma anche Mario non ha scherzato in quanto a durata. Dopo Giuseppe Peciotti e l’ingegnere Caricchi viene lui, con i sei anni della prima e i due della seconda presidenza nel 1987.

Poi con Mario pur frequentando le sue diverse mostre personali o quelle da lui curate del padre e maestro Antonio, ci siamo reincontrati sul campo, negli ultimi anni quando io sono stato alla guida del Terziere Castello, dopo il Covid e lui era impegnato all’interno dell’Ente Palio, prima come coordinatore della Commissione Artistica e poi come Presidente dell’Ente stesso.

Aveva il suo “caratterino”. Che io considero, sia chiaro, un bene, nel mondo della “morta gora” che spesso sembra il nostro paese.

Abbiamo discusso con Mario sulla necessità, che io sostenevo, di assegnare oltre all’unico gonfalone storico frutto dell’arte del padre Antonio e dei suoi annuali e periodici aggiornamenti, un premio annuale che restasse nelle sedi dei terzieri a ricordare meriti e vittorie, anche quando il Palio sta nelle sedi del terziere vincitore. Ma lui era contrario perché temeva una riduzione dell’importanza del palio principale. Benchè ci fosse stata anche una decisione del consiglio, ho rinunciato all’applicazione di quella decisione proprio perché non volevo che sembrasse un affronto ad uno dei protagonisti storici rimasti, fra i pionieri, delle nostre splendide rievocazioni.

Ma l’ho seguito anche nel suo breve percorso politico quando insieme ai Verdi, si candidò, con una lista civica, a metà anni novanta, a sindaco di Città della Pieve, pur senza successo. Non a caso pochi anni dopo, nel 1999, sempre con una lista civica, Pieveduemila, anche nel mio caso insieme ai Verdi pievesi, mi sono candidato io. Anche io senza successo purtroppo.

Ma di Mario io voglio segnalare in questo articolo, oltre all’impegno nel patrimonio della rievocazione storica, che ancora non stiamo valorizzando in pieno, come patrimonio e risorsa del paese, oltre all’opera artistica ed all’insegnamento, presso l’Istituto Comprensivo e la Bottega nella Sacrestia del Gesù, oltre alle tante opere sparse anche nelle nostre case, oltre all’impegno con la Compagnia Arcieri del Barbacane, anche un altro grande lascito, anche in questo caso realizzato insieme al padre.

Mi riferisco alla decorazione, del Teatro degli Avvaloranti, all’interno della ristrutturazione complessiva realizzata agli inizi di questo secolo. Come testimonianza mi piace riportare le belle ed appropriate parole di Giuseppe Buffi, l’architetto che diresse lavori e che di questi parla in un libro pubblicato nel 2003.

Questo per un primo breve salute. Ma di Mario torneremo a parlare. Come ne parlerà sicuramente Città della Pieve, e la sua società, nelle diverse articolazioni. Come è giusto che sia per i Pievesi con la “P maiuscola”.

Gianni Fanfano