“Terre Etrusche Unite”. Il comprensorio designato Comunità Europea dello Sport 2028

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Il sogno condiviso dal comprensorio delle “Terre Etrusche Unite” è diventato realtà: il territorio è stato ufficialmente designato ̀ ’ da parte di .

La notizia è giunta con una lettera ufficiale firmata dal Presidente e Fondatore di ACES Europe, . Nella motivazione si sottolinea come le “Terre Etrusche Unite” abbiano meritato questo prestigioso riconoscimento ponendosi come «un esempio lodabile di promozione dello sport per tutti, inteso come strumento per migliorare la salute, favorire l’integrazione sociale, facilitare l’educazione e promuovere il rispetto».

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Nella comunicazione di assegnazione, ACES Europe ha elogiato espressamente le politiche sportive messe in campo, la qualità e l’organizzazione degli impianti, la ricchezza dei programmi e la varietà di attività promosse nel territorio. Questo successo premia il lungo percorso avviato su impulso del Sindaco di Città della Pieve, (Comune capofila), e condiviso sin da subito e con estrema determinazione dai , , ’, , , . Un’alleanza strategica tra territori-cerniera che hanno saputo superare i confini geografici per mettere a sistema infrastrutture, associazioni e risorse. Al centro del Dossier di candidatura, presentato ufficialmente durante la visita ispettiva nel mese di giugno dei commissari ACES, vi è una visione dello sport a 360 gradi: motore di salute e prevenzione sanitaria, antidoto al disagio giovanile, stimolo alla longevità attiva per la popolazione “silver” e veicolo fondamentale di inclusione sociale e abbattimento delle barriere per le persone con disabilità e le minoranze.

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Con questa designazione, le Terre Etrusche Unite entrano a far parte della grande famiglia ACES. La comunità concorrerà inoltre al nuovo riconoscimento istituito dall’organizzazione, il titolo di ” “, riservato alla realtà che otterrà il punteggio di eccellenza più alto per il 2028, diventando un punto di riferimento per lo sport a livello europeo.

Il primo appuntamento ufficiale per celebrare questo storico traguardo si terrà ̀ , nello scenario prestigioso del ‘ , dove la delegazione dei Sindaci e degli amministratori delle Terre Etrusche Unite parteciperà al Gala ufficiale di premiazione di ACES Europe.

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