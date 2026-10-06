Siena. Arci, una nuova generazione alla guida. Da Due Ponti a Montallese, la sfida dei circoli

Un passaggio di testimone dopo vent’anni alla guida dell’Arci senese, un circolo storico che difende la propria sede e, a pochi chilometri di distanza, una realtà di paese che riapre le porte. Tre storie diverse che riportano al centro una stessa questione: quale ruolo possono avere oggi i circoli nella vita delle comunità locali?

Cambio generazionale al vertice del Comitato territoriale Arci di Siena. Sabato 3 ottobre il Consiglio territoriale, riunito al Circolo Arci di Fontebecci dopo l’Attivo dei circoli, ha eletto presidente Niccolò Trabalzini, classe 2001, chiamato a raccogliere il testimone di Serenella Pallecchi, che guidava l’associazione senese dal novembre 2006. All’incontro hanno partecipato numerosi rappresentanti dei circoli e, tra gli altri, il presidente nazionale Arci Walter Massa e il presidente di Arci Toscana Simone Ferretti.

Un ricambio che assume un significato particolare anche sotto il profilo generazionale. Pallecchi conclude un percorso durato vent’anni, mentre Trabalzini, venticinquenne, rappresenta una generazione chiamata non soltanto a custodire una storia associativa consolidata, ma a confrontarsi con trasformazioni profonde nelle forme della partecipazione e della socialità. Nel suo primo intervento da presidente, Trabalzini ha indicato proprio nei circoli il cuore dell’associazione, richiamando la necessità di preservarne storia e valori e, allo stesso tempo, continuare a guardare al futuro.

E proprio il futuro dei circoli offre una chiave di lettura che porta la notizia oltre il semplice cambio al vertice. A Siena, in questi giorni, l’attenzione è concentrata anche sullo storico Circolo Arci “Il Risorgimento ai Due Ponti”, presente nel quartiere da oltre un secolo e alle prese con la prospettiva di dover lasciare l’attuale sede di via Aretina. L’Agenzia del Demanio ha richiesto il rilascio dell’immobile entro il 27 febbraio 2027 nell’ambito del progetto di trasferimento negli stessi spazi dell’Ufficio immigrazione della Questura. Il Comune di Siena ha prospettato alcune soluzioni alternative, mentre i rappresentanti del circolo hanno ribadito la volontà di rimanere nel quartiere.

Sulla vicenda è intervenuto anche Walter Massa, presidente nazionale dell’Arci, che nei giorni del passaggio di consegne a Siena ha visitato il circolo manifestando la propria vicinanza ai soci e sottolineando il valore sociale di una realtà presente ai Due Ponti fin dal 1908. Una vicenda ancora aperta, dunque, ma che pone una questione che va oltre la destinazione di un singolo immobile: cosa accade a una comunità quando viene meno uno dei luoghi nei quali, per generazioni, si sono costruite relazioni?

Una domanda che, spostandosi da Siena verso la Valdichiana, può essere osservata anche dalla prospettiva opposta. A Montallese, frazione del Comune di Chiusi, il Circolo Arci ha recentemente riaperto le proprie porte, dopo alcuni mesi di chiusura e il rinnovo del consiglio direttivo. Alla presidenza è stato chiamato Andrea Talozzi e alla riapertura erano presenti il sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini e l’assessore Mattia Bischeri.

Per una frazione come Montallese, riaprire un circolo non significa semplicemente rimettere in funzione un locale. Quel luogo ha rappresentato nel tempo uno spazio di socialità e partecipazione, nel quale generazioni diverse si sono incontrate e dal quale sono nate anche esperienze rivolte alla comunità, come Volto Amico. Il Circolo ricreativo Arci Montallese APS è tuttora parte della rete associativa Arci e ha sede in via delle Macine.

È proprio qui che due vicende apparentemente lontane finiscono per incontrarsi. Ai Due Ponti si discute su come conservare un luogo storico di aggregazione; a Montallese una comunità ha appena recuperato il proprio. Nel mezzo c’è il cambio generazionale alla guida dell’Arci senese, affidata a un presidente nato nel 2001.

La storia dell’associazionismo vive infatti soprattutto nei territori e nella capacità dei circoli di continuare a essere luoghi frequentati, e non soltanto testimonianze di una stagione passata. Una sfida resa ancora più complessa nei piccoli centri, dove il ricambio dei volontari, l’invecchiamento della popolazione e le nuove modalità di socializzazione si accompagnano alla progressiva riduzione degli spazi nei quali incontrarsi e costruire relazioni.

Il passaggio da Pallecchi a Trabalzini assume allora un significato che supera la semplice cronaca associativa. La nuova generazione chiamata alla guida dell’Arci senese eredita una rete costruita nel corso di decenni, ma anche il compito di interrogarsi su quale funzione questi luoghi possano svolgere nella società di oggi.

Tra un circolo ultracentenario che cerca di restare nella propria sede e uno di paese che torna ad aprire le porte, la sfida sembra essere la stessa: non limitarsi a conservare una storia, ma riuscire a darle ancora una funzione. Anche a Montallese, dove riaprire la porta di un circolo significa, in fondo, tenere aperto uno spazio di comunità.

Sebastiano Ballone

FONTI E RIFERIMENTI

Radio Siena TV, 4 ottobre 2026 – Cambio al vertice di Arci Siena: Niccolò Trabalzini è il nuovo presidente.

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La Nazione – Siena, 4 ottobre 2026 – Arci Siena, Trabalzini nuovo vertice. Pallecchi lascia la guida dopo venti anni. Approfondimento anche sulla situazione del Circolo Due Ponti.

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Comune di Siena, 29 settembre 2026 – comunicazione istituzionale sulla situazione del Circolo “Il Risorgimento ai Due Ponti” e sulle soluzioni prospettate dall’amministrazione.

Consulta la comunicazione del Comune di Siena⁠

Comune della Città di Chiusi, 10 settembre 2026 – comunicazione istituzionale sulla riapertura del Circolo Arci di Montallese e sul rinnovo del consiglio direttivo.

ARCI – Portale nazionale – Statuto e informazioni istituzionali del Circolo Ricreativo Arci Montallese APS.

Consulta la scheda del Circolo Arci Montallese⁠

Foto e didascalia

Didascalia:

La riapertura del Circolo Arci di Montallese dopo il rinnovo del consiglio direttivo. Una realtà associativa tornata a essere luogo d’incontro per la comunità della frazione.