“Comunità Europea dello Sport 2028”. Otto Comuni umbri lanciano la propria candidatura

(Cittadino e Provincia) Si terrà mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 15:50, presso la Sala Grande di Palazzo Della Corgna a Città della Pieve la conferenza stampa di presentazione della candidatura a Comunità Europea dello Sport 2028.
L’incontro con i giornalisti si terrà al termine della visita ufficiale della Commissione di ACES Europe per la valutazione della stessa candidatura del territorio. L’appuntamento rappresenta infatti il momento conclusivo della due giorni (16 e 17 giugno) che vedrà i Commissari europei impegnati nel tour di verifica degli impianti e nella valutazione del Dossier.
Il progetto, denominato “Terre etrusche unite” e che vede Città della Pieve capofila, unisce 8 Comuni: Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Paciano, Panicale e Piegaro.
Alla conferenza stampa interverranno i membri della Commissione esaminatrice di ACES Europe, i Sindaci, gli Amministratori dei Comuni partner e i rappresentanti delle Associazioni sportive.