Uno per tutti, tutti per uno, Chiusi!

di Giacomo Testini “Uno per tutti, tutti per uno!” È il celebre motto dei tre (cinque, in realtà con Albert) Moschettieri, romanzo tra più famosi della letteratura francese. Sono cinque, anche in campo, i ‘Moschettieri’ della San Giobbe, ma, simbolicamente un po’ come Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan dovranno difendere, di squadra, il fortino, e attaccare, nei duelli individuali, come accadeva per tutelare Luigi XIII e sconfiggere il rivale, il Catdinale Richelieu.

Domenica scorsa per l’Umana è arrivata la sconfitta più brutta dell’intera stagione, un -24 a Cerreto d’Esi, contro Fabriano che ha mostrato una squadra forse stanca fisicamente e probabilmente senza quella voglia di vincere che l’ha contraddistinta nei mesi di gennaio e febbraio.

L’obiettivo play-in è stato già conseguito da tempo, ma questo finale di stagione rischia di rovinare quanto di buono visto durante le stupende dieci vittorie consecutive. Match di grande intensità fisica e spessore tecnico, come contro Virtus Roma e T Gema Montecatini.

Un campionato tosto, lungo e faticoso, questo di B1 nazionale 2024-25. Domenica verrà scritto l’ultimo atto, al Palapania di Chiusi arriva la Pielle Livorno, uno storico team della pallacanestro tricolore. Sarà l’ultima sfida della regular season.

Oggi, di un anno fa, i ragazzi che difendono i colori della città di Porsenna vinsero uno spareggio quasi leggendario, contro Casale Monferrato. Conquistando, con una concomitanza di eventi clamorosa, la post season. Non arrivò la permanenza in A2, ma i tifosi ammirarono una formazione che prima di uscire sconfitta da Lecce, contro Nardó, lottó fino all’ultimo secondo, di quello scontro.

Gli stessi tifosi si aspettano di vedere quella medesima cattiveria sportiva, a distanza di dodici mesi. E allora i cinque Moschettieri di bianco rosso vestiti, Raffaelli, Ceparano, Criconia, Rasio e Renzi, insieme ai giocatori che gli subentreranno dal cubo dei cambi, dovranno continuare a lottare, di spada, fino alla sirena cinclusiva

E allora, “Uno per tutti, tutti per uno, Chiusi!”

Giacomo Testini

Nota a margine: il regolamento una volta terminata la stagione regolare:

PLAY-IN

Le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ogni girone saranno ammesse al Play-In e si incontreranno come di seguito, con accoppiamenti all’interno dei singoli gironi.

Primo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione):

Gara A – 9^ vs 12^

Gara B – 10^ vs 11^

Secondo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione):

Gara C – 7^ vs vincente Gara B – Determina le squadre classificate al 7° posto, per ognuna delle due griglie playoff

Gara D – 8^ vs vincente Gara A – Determina le squadre classificate all’8° posto, per ognuna delle due griglie playoff