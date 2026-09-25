Festival dei Cammini. Fino al 30 settembre intorno al Trasimeno.

festival dei cammini: da domani al 30 settembre trekking del lago, bicicletta e trekking a cavallo con “Mota”, camminata uisp a Magione, camminata rosa a Paciano, camminata letteraria sulle strade di Vittoria aganoor

(Comunicato AKR) Da 24 a mercoledì 30 settembre “ViViamo il Trasimeno”, il Festival dei Cammini 2026, offre una serie di appuntamenti all’aria aperta per tutti, sempre con l’obiettivo di vivere con lentezza il territorio, promuovendo il turismo e le buone pratiche di sostenibilità ambientale, scoprendo o riscoprendo il fascino, le bellezze e i sapori del Trasimeno. Nel programma trekking intorno al Trasimeno in sette tappe, la nuova Ciclovia MOTA a Sant’Arcangelo con circuiti in bici e a cavallo, Camminata Uisp a Magione, Camminata Rosa a Paciano, Camminata Letteraria a Montecolognola di Magione.

Sono sei i soggetti organizzatori dell’evento: l’associazione culturale “L’Olivo e la Ginestra”, il gruppo sportivo “Filippide” di Castiglione del Lago, l’associazione italiana “Via Romea Germanica”, la UISP Regionale Umbria, l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” e il gruppo di mountain bike “ASD MTB” di Castiglione del Lago. Collaborano e promuovono l’evento l’Unione dei Comuni del Trasimeno e gli enti comunali di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno insieme al GAL Trasimeno Orvietano. La manifestazione è un contenitore di iniziative soprattutto all’aria aperta, con alcuni momenti di riflessione, per catalizzare l’interesse delle comunità locali e dei visitatori sulle bellezze territoriali, la sua storia e la sua cultura e sulla ricca offerta enogastronomica del territorio.

Da domani e fino a mercoledì 30 settembre Trekking del Trasimeno a cura dell’associazione “L’Olivo e la Ginestra”. «Non è un cammino per specialisti – spiega il presidente Louis Montagnoli – ma un percorso pensato per chi vuole vedere il lago da un punto di vista che dall’automobile non si vede mai: i crinali a nord, gli oliveti secolari, i borghi che si affacciano sull’acqua uno dopo l’altro. Si può fare tutto d’un fiato, tappa dopo tappa per una settimana intera, oppure scegliere solo due o tre giorni: l’atmosfera del gruppo si respira comunque, che restiate con noi due giorni o sette. Un percorso intorno al lago Trasimeno fatto con lentezza ci permetterà di apprezzare le tante sfaccettature di bellezza, le varie atmosfere e le occasioni di incontri che si possono fare lungo la via quando si è in cammino! Una buona occasione per vivere ed amare il Trasimeno da parte di turisti curiosi e residenti locali». Prima tappa domani 24 da Passignano a Monte del Lago di 21,3 km con 562 metri di dislivello; seconda tappa il 25 settembre Monte del Lago, San Savino, Sant’Arcangelo di 16,3 km con 283 metri di dislivello; terza sabato 26 da Sant’Arcangelo a Paciano (passando per Montali, Mongiovino e Panicale) di 20 km e ben 750 metri di dislivello; quarta domenica 27 da Paciano a Porto (via San Donato, Villastrada e Vaiano) di 27,5 km con 650 metri di livello; quinta tappa lunedì da Porto a Castiglione del Lago di 20,3 km con 175 m di dislivello; sesta da Castiglione del Lago a Tuoro (passando per Borghetto e Monte Gualandro) di 17,5 km con 478 m di dislivello; settima e ultima tappa la Tuoro-Passignano (con passaggi a Vernazzano e Pischiello) di 21,4 km e 425 di dislivello. Chi lo desidera, alla fine di ogni tappa, potrà fermarsi presso alcune strutture ricettive lungo il percorso, dove si potranno degustare le specialità culinarie locali e conoscere da vicino alcune tradizioni del Trasimeno. «È il momento in cui il gruppo si conosce davvero, tra un piatto tipico e i racconti della giornata di cammino». Tutte le tappe partiranno alle ore 9: per informazioni, tappe scelte e prenotazioni si può contattare Louis Montagnoli al 347 1715155 o scrivere un’e-mail a louismontagnoli@libero.it.

Da venerdì 25 a domenica 25 settembre l’Associazione Cicloturistica Mota di Sant’Arcangelo di Magione presenta “La Ciclovia MOTA” un progetto di cicloturismo che valorizza il Lago Trasimeno e il territorio umbro attraverso un’esperienza di turismo lento. MOTA è un evento di tre giorni che unisce ciclismo, bikepacking, gravel, e-bike, natura, outdoor, musica, intrattenimento e ospitalità, con un programma pensato non solo per i partecipanti ma anche per famiglie, accompagnatori e pubblico. La manifestazione ha il suo centro al “Trasimeno Glamping Resort” di Sant’Arcangelo di Magione e prende il via venerdì con la partenza della grande esperienza Bikepacking MOTA, un percorso di circa 320 km che permette ai partecipanti di vivere il territorio attraverso una vera esperienza di viaggio in bicicletta. Sabato 26 è dedicato ai percorsi MOTA da 127 km e 50 km, pensati per permettere a ciclisti con caratteristiche e preparazioni diverse di vivere l’esperienza dell’evento. Durante la giornata spazio all’accoglienza dei partecipanti, alle attività outdoor, all’area dedicata all’evento e ai momenti di aggregazione: dalle 16:30 fino alle 23 la manifestazione si trasforma in una vera festa, con DJ set, musica e intrattenimento, accompagnando partecipanti, famiglie e pubblico fino alla sera. La domenica proseguiranno le attività sportive con i percorsi MOTA da 80 km e 50 km: ma la giornata è pensata anche per chi vuole vivere l’evento senza necessariamente pedalare. Dalle 8:30 alle 12:30 infatti ci sarà il trekking a cavallo di circa 12 km alla scoperta del territorio: anche la domenica ci sarà animazione e intrattenimento per tutti. Per i partecipanti all’evento e per le loro famiglie è prevista la possibilità di soggiornare presso il “Trasimeno Glamping Resort” usufruendo di prezzi convenzionati dedicati ai partecipanti MOTA. Per informazioni: Associazione Cicloturistica Mota info@lakebiketeam.com, tel. 371.6333424, www.cicloviamota.it.

Sabato 26 settembre a Magione UISP Perugia-Trasimeno, Lega Ambiente Perugia e l’associazione “Camminare Guarisce” dalle ore 8:30 organizzano una camminata in area boschiva, mescolando alla perfezione ambiente, sport e inclusività. Spiega l’iniziativa il presidente regionale UISP Umbria Fabrizio Forsoni: «Camminare insieme significa prendersi cura di sé, degli altri e del territorio che ci circonda. Il Trasimeno, con il suo paesaggio, i suoi cammini, i suoi borghi e il suo patrimonio naturale, rappresenta un territorio straordinario nel quale sport, ambiente, salute e socialità possono incontrarsi e diventare un vero strumento di benessere e comunità. L’escursione fra Magione, Montecolognola e Monte del Lago, interpreta pienamente lo spirito di ViviAmo il Trasimeno e del Festival dei Cammini: promuovere il cammino come esperienza di salute, inclusione, socialità e conoscenza del territorio. I sentieri del Trasimeno, le sue colline e il lago raccontano una storia fatta di natura, cultura, comunità e accoglienza; attraversarli a piedi significa riscoprire una dimensione più autentica del territorio e, allo stesso tempo, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Per UISP lo sport è anche questo: partecipazione, inclusione, salute, cittadinanza attiva, diritto al movimento e al benessere». Al rientro piccola merenda-buffet: per info perugiatrasimeno@uisp.it, tel. 075.5730699.

Domenica 27 settembre a Paciano l’associazione “Vivo a Colori APS” organizza la “Camminata in Rosa”, con iscrizioni alle 8:30 e partenza alle 9:45 partenza. Vivo a Colori è un progetto che nasce dietro la personale esperienza personale di Claudia Maggiurana per dare sostegno alle donne e famiglie colpite dal tumore prettamente femminile: l’associazione si estende ad un aiuto sociale a 360 gradi, toccando varie tematiche sociali. «La nostra particolarità – afferma Claudia Maggiurana – è quella di dare vita a progetti sociali e conviviali legati a diverse realtà. Per il Comune di Paciano abbiamo proposto il progetto della panchina rosa e quello del viale che intreccia i sogni delle donne, creando la via degli acchiappasogni. Ma non dimentichiamo mai l’aspetto salutare e per questo abbiamo proposto per domenica 27 settembre uno speciale trekking guidato da Paciano Walk e con il patrocinio del Comune di Paciano, l’aiuto di Avis sezione di Paciano insieme agli sponsor “La Saporita” e “Grifo Latte”. Info: www.vivoacolori.org – tel. 349.2613610.

Domenica 27 settembre a Montecolognola di Magione alle 15:30 spazio alla cultura con la “Camminata Letteraria” di circa 8 km, sulle orme di Vittoria Aganoor e Guido Pompili”, organizzata da “L’Olivo e la Ginestra” e arrivo a Monte del Lago e ritorno a Montecolognola, un appuntamento tra natura, storia e archeologia industriale. «Andremo alla scoperta – sottolinea Louis Montagnoli – dei luoghi che custodiscono ancora oggi, la storia d’amore tra Vittoria Aganoor, poetessa tra le maggiori esponenti del lirismo italiano di inizio ’900 e Guido Pompilj, che nel 1896, da Presidente del Consorzio per la Bonifica del Trasimeno, inaugurò i lavori per il nuovo emissario: un lungo racconto alla scoperta di due figure, la cui memoria è ancora viva in questi luoghi. Per info: louismontagnoli@libero.it – tel. 347.1715155. (AKR)