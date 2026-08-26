Sogni Liberi: nel Trasimeno un progetto contro stereotipi e disuguaglianze di genere

(Lettere al giornale) Gli stereotipi di genere continuano a incidere sulla vita quotidiana molto più di quanto spesso si riconosca. Si riflettono nelle aspettative legate al lavoro, nella distribuzione dei ruoli familiari, nell’educazione, nelle relazioni e nel modo in cui uomini e donne vengono rappresentati nella comunicazione e nella società.

Su questo terreno interviene “Sogni Liberi – Contrasto agli stereotipi e alle disuguaglianze di genere”, progetto sviluppato nel territorio del Trasimeno con l’obiettivo di osservare questi fenomeni da vicino, coinvolgere direttamente la comunità e trasformare quanto emerge in occasioni di approfondimento, racconto e confronto.

Il progetto interessa Città della Pieve, Castiglione del Lago, Panicale e Magione e mette insieme diversi strumenti: un’indagine territoriale rivolta alla cittadinanza, il coinvolgimento delle giovani generazioni, la produzione di podcast, interviste, video e contenuti editoriali, oltre ad attività culturali e momenti pubblici di restituzione.

Al centro c’è un tema concreto: capire quanto alcuni modelli siano ancora presenti nella vita delle persone e quanto continuino a condizionare, spesso senza essere riconosciuti come tali, comportamenti, opportunità e scelte. Non un confronto astratto, quindi, ma un lavoro costruito a partire dalla realtà locale, dalle percezioni delle persone e dai cambiamenti che attraversano famiglie, scuola, lavoro e nuove generazioni.

Una parte centrale di Sogni Liberi è dedicata all’ascolto del territorio e alla raccolta di esperienze, percezioni e testimonianze sulle disuguaglianze e sugli stereotipi di genere. Quanto emerge viene restituito attraverso attività di comunicazione, contenuti editoriali e momenti di confronto con la comunità, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle giovani generazioni.

Il progetto affronta così il tema della prevenzione partendo dalla realtà concreta del Trasimeno, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui meccanismi culturali che possono contribuire a mantenere stereotipi e disparità.

Sogni Liberi è finanziato nell’ambito di NORA – Network of Organization for Rights and Autonomy against gender-based violence, progetto cofinanziato dall’Unione europea e promosso da ActionAid International Italia E.T.S. e Fondazione Realizza il Cambiamento, e rientra nella linea dedicata alla prevenzione primaria e al contrasto agli stereotipi e alle disuguaglianze di genere.

-Francesco Fabrizi