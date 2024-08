Pievaiola. Già gli Etruschi collegavano Perugia con Chiusi. Oggi è tutto un rotondare a Perugia.

Mettiamo a confronto due notizie significative. La pima. Già nel periodo etrusco era stata rilevata l’importanza di un collegamento veloce tra Perugia, Chiusi e la Valdichiana. La seconda un’agenzia regionale che annuncia un’altra rotonda vicino al carcere di Capanne.

In questi anni c’è stato un gran parlare di Pievaiola, cioè della strada che congiunge Perugia con Città della Pieve e quindi con Chiusi e l’A1. Cioè le vie di collegamento veloce nazionali ed europee. Ma si è trattato prevalentemente di rotonde fatte nel Comune di Perugia e nei comuni che ormai fanno parte del suo hinterland, come Corciano e Magione. Per un intervento serio come il progettato collegamento Piegaro-Moiano dobbiamo aspettare il ritorno degli Etruschi? (g.f)

(aun) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche, ha autorizzato la Provincia di Perugia, quale ente attuatore degli interventi, a procedere alla realizzazione della rotatoria all’intersezione della Strada regionale 220 Pievaiola con la Strada provinciale 317 di Agello, con le risorse già disponibili, tramite adeguamento del progetto esecutivo già a disposizione dell’Ente.

Afferma l’assessore Melasecche: “Dopo 11 anni e molte peripezie, fra cui due anni di Covid, finalmente riusciamo a riportare a definizione l’intero progetto, razionalizzando quanto rimane da fare, attivando la Provincia, utilizzando finalmente tutti i fondi a disposizione stanziati all’epoca. Un punto fermo indispensabile per poi valutare le opere residuali da completare”.

“Sblocchiamo un intervento particolarmente atteso dalle comunità locali – evidenzia l’assessore – e allo stesso tempo imprimiamo una svolta decisiva al completamento dei lavori di messa in sicurezza della Pievaiola, ricompresi nell’accordo di programma e nel protocollo d’intesa fra i vari Enti interessati, Regione, Provincia e Comuni, sottoscritto nel 2013. In questi anni è sempre stata massima la nostra attenzione verso le problematiche di un’arteria che è fra le principali vie di collegamento del capoluogo regionale, teatro spesso di incidenti anche mortali, ben rappresentate dai Comuni, dai cittadini e dal Comitato Pievaiola. Si sono rese necessarie revisioni progettuali e una rivisitazione dei costi, ma ora siamo pronti a scrivere la parola fine”.

A questo scopo, con la delibera, nel prendere atto dello stato di attuazione dell’insieme degli interventi per i lavori di adeguamento nel tratto tra Capanne e Fontignano, nei comuni di Perugia e Magione, della SR 220 Pievaiola, la Giunta regionale ha inoltre autorizzato la Provincia a redigere il progetto di fattibilità tecnico economica per ultimare gli interventi del 3° lotto, relativo al tratto dal bivio di Mugnano fino alla curva che immette sul rettifilo prima del ponte Cestola, ai fini del completamento delle strade complanari con la eliminazione degli attraversamenti a raso ancora esistenti, e per gli ulteriori interventi di messa in sicurezza idraulica dell’intero comparto stradale.

La Provincia di Perugia è incaricata anche di predisporre un documento di fattibilità delle alternative progettuali per il tracciato della SR 220 Pievaiola nel tratto in località Pietraia, tra il bivio di Agello ed il bivio di Mugnano, “dove è presente una curva pericolosa, intervento su cui anche le amministrazioni comunali della zona sud Trasimeno hanno interessato la Regione nel gennaio scorso” tenendo in considerazione sia l’utilizzo del rilevato esistente sia eventuali e diversi interventi per la messa in sicurezza del tracciato in curva, a partire proprio dal progetto della intersezione a rotatoria.

Per tali progettualità la Provincia ha a disposizione risorse regionali già assegnate con il protocollo d’intesa del 2013.