Meglio l’uovo oggi o la gallina domani? È uno di quei proverbi che appartengono alla saggezza popolare e che, dietro un’apparente semplicità, racchiudono interrogativi più profondi di quanto si possa immaginare. Meglio qualcosa di concreto, vicino e immediato, oppure un futuro che promette risultati maggiori, ma ancora incerti? Una domanda che potrebbe sembrare lontana dalla politica e dalla vita delle nostre comunità, ma che invece si presta a interpretare alcune contraddizioni del tempo che stiamo vivendo.

Viviamo in una società nella quale le grandi questioni nazionali e internazionali occupano buona parte del dibattito pubblico. Le guerre, gli equilibri geopolitici, le crisi economiche, i cambiamenti climatici e le trasformazioni della democrazia alimentano quotidianamente discussioni e contrapposizioni. Argomenti importanti, naturalmente, che sarebbe sbagliato considerare estranei alla nostra vita. Eppure, mentre lo sguardo si allunga verso scenari sempre più lontani, rischiamo talvolta di vedere sempre meno ciò che abbiamo vicino. Conosciamo le dichiarazioni dei grandi protagonisti della politica mondiale, ma non sempre sappiamo quali decisioni vengano prese per la scuola dei nostri figli, per i servizi sanitari o per i collegamenti che utilizziamo ogni giorno.

È una contraddizione che emerge anche osservando la vita delle piccole città e dei territori della nostra Italia di mezzo, quella che comprende realtà come Chiusi, Città della Pieve, la Valdichiana e la Val d’Orcia. Luoghi con storie e identità differenti, ma accomunati da questioni che riguardano direttamente la qualità della vita delle persone. La sanità territoriale, l’istruzione, i trasporti pubblici, il mantenimento dei servizi, le opportunità per i giovani e le prospettive delle attività economiche rappresentano problemi concreti che non sempre trovano nel confronto pubblico uno spazio proporzionato alla loro importanza.

Non si tratta, evidentemente, di scegliere tra il dibattito sulle grandi questioni del mondo e quello sulle condizioni delle nostre comunità. Sarebbe una contrapposizione sbagliata, oltre che culturalmente miope. Le due dimensioni sono strettamente collegate. Le decisioni assunte a livello europeo, nazionale e regionale incidono sulle risorse disponibili, sulle infrastrutture e sull’organizzazione dei servizi. È però nei territori che quelle scelte assumono un significato concreto, trasformandosi in opportunità oppure in difficoltà quotidiane. In fondo, una buona politica dovrebbe saper guardare lontano senza perdere il contatto con la realtà che è chiamata a rappresentare.

La storia italiana, del resto, ci insegna quanto la dimensione locale abbia contribuito alla formazione della nostra identità civile. Già nell’esperienza dei Comuni medievali, pur con istituzioni e forme di partecipazione profondamente diverse da quelle attuali, si svilupparono modalità di organizzazione della vita collettiva destinate a lasciare un segno nella storia del Paese. Con l’Unità d’Italia e, successivamente, con la nascita della Repubblica, il rapporto tra Stato e autonomie locali ha assunto un significato nuovo. Non è casuale che l’articolo 5 della Costituzione riconosca e promuova le autonomie locali, mentre l’articolo 118 valorizza l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale. Due principi che ricordano come la democrazia non possa vivere soltanto nei luoghi della rappresentanza nazionale, ma debba trovare alimento nella partecipazione delle comunità.

Eppure oggi, proprio mentre disponiamo di strumenti di comunicazione capaci di collegarci in tempo reale con il mondo intero, sembra talvolta più complicato costruire un confronto continuativo su ciò che accade a pochi chilometri dalle nostre abitazioni. Si discute con passione delle decisioni dei grandi leader internazionali, mentre la riorganizzazione di un presidio sanitario, il futuro di una scuola o la riduzione di un collegamento ferroviario rischiano di suscitare attenzione soprattutto quando il problema diventa emergenza. Forse dovremmo domandarci se non sia proprio questa una delle contraddizioni della partecipazione contemporanea: siamo sempre più informati su ciò che accade lontano, ma non necessariamente più partecipi delle decisioni che riguardano il luogo nel quale viviamo.

La democrazia, infatti, non si esaurisce nel momento elettorale. Il voto rappresenta uno strumento fondamentale della sovranità popolare, ma una comunità democratica vive anche attraverso il confronto quotidiano, la conoscenza dei problemi, la trasparenza delle decisioni e la possibilità per i cittadini di contribuire alle scelte pubbliche. Una partecipazione che non dovrebbe trasformarsi in una continua contrapposizione tra amministratori e amministrati, ma diventare una responsabilità condivisa, nella quale ciascuno esercita il proprio ruolo con spirito critico e disponibilità all’ascolto.

In questo quadro assume un’importanza particolare la società civile e, soprattutto, quel vasto mondo del Terzo settore che oggi rappresenta una delle risorse più preziose per la tenuta sociale del Paese. Associazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, cooperative sociali e realtà impegnate nell’assistenza costituiscono una presenza spesso silenziosa, ma fondamentale. Non si tratta soltanto di organizzare iniziative o offrire qualche servizio aggiuntivo. In molti casi significa accompagnare una persona anziana, sostenere una famiglia in difficoltà, aiutare chi vive una condizione di disabilità, contrastare la solitudine e garantire una presenza umana là dove le risposte istituzionali, da sole, faticano ad arrivare.

Parliamoci chiaro: in una fase nella quale i bisogni sociali diventano più complessi e le risorse pubbliche sono sottoposte a crescenti pressioni, senza questa rete di solidarietà la tenuta di molte comunità sarebbe assai più fragile. Per le persone che già vivono condizioni di disagio, l’assenza di tali realtà potrebbe significare perdere un sostegno concreto, talvolta indispensabile. Non è soltanto una considerazione di carattere morale. Le rilevazioni dell’ISTAT sull’universo delle istituzioni non profit, più ampio del Terzo settore propriamente inteso, confermano la consistenza di una realtà che contribuisce all’assistenza, alla cultura, allo sport e alla costruzione di relazioni sociali. Un patrimonio di competenze, esperienze e solidarietà che spesso riesce a cogliere bisogni difficilmente riconoscibili attraverso le sole statistiche.

Sarebbe però un errore interpretare questa straordinaria capacità di mobilitazione come una giustificazione per arretrare sul terreno dei servizi pubblici. Il Terzo settore non può e non deve sostituire le responsabilità delle istituzioni, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali come la salute, l’istruzione e l’assistenza. Può invece rappresentare un alleato prezioso, capace di integrare gli interventi pubblici, intercettare le fragilità meno visibili e contribuire a costruire risposte più vicine alle persone. È proprio nella collaborazione tra istituzioni e società civile che il principio costituzionale di sussidiarietà trova una delle sue espressioni più concrete. Una collaborazione che, per essere efficace, deve fondarsi sul reciproco riconoscimento dei ruoli e non sulla semplice delega delle responsabilità.

Questa riflessione acquista ulteriore significato osservando le trasformazioni demografiche dei piccoli centri. Lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione e la progressiva concentrazione di opportunità nelle aree maggiormente urbanizzate non rappresentano soltanto problemi economici. Riguardano anche la capacità delle comunità di conservare servizi, relazioni e rappresentanza. Quando un territorio perde abitanti, attività e punti di riferimento, non diminuisce soltanto la sua vitalità economica: rischia di indebolirsi anche quella rete di rapporti che rende possibile la partecipazione democratica. E proprio nei luoghi più fragili, dove le distanze e le difficoltà quotidiane pesano maggiormente, la presenza delle istituzioni e delle reti di solidarietà assume un valore ancora più importante.

Ecco perché il tema delle relazioni tra Comuni, Province e Regioni meriterebbe un’attenzione maggiore. Le esigenze delle persone non si fermano davanti ai confini amministrativi. Chi vive a Chiusi può lavorare in Umbria, chi risiede a Città della Pieve può utilizzare servizi della Toscana, mentre gli spostamenti per studio, lavoro e assistenza sanitaria disegnano ogni giorno una geografia più articolata di quella rappresentata sulle carte istituzionali. La Valdichiana e la Val d’Orcia, pur nelle rispettive specificità, appartengono a un sistema di relazioni che richiede collaborazione, programmazione e capacità di guardare oltre il singolo campanile. Una prospettiva che non cancella le identità locali, ma può rafforzarle attraverso obiettivi condivisi.

La ferrovia ne costituisce un esempio particolarmente significativo. Per oltre un secolo e mezzo ha rappresentato un elemento di collegamento, sviluppo economico e trasformazione sociale. Oggi continua a essere una risorsa strategica, ma il suo valore non può essere misurato soltanto attraverso i grandi progetti infrastrutturali. Conta anche la possibilità concreta per uno studente, un lavoratore o una persona anziana di raggiungere una destinazione in tempi ragionevoli, con collegamenti affidabili e accessibili. Lo stesso ragionamento vale per la sanità, la scuola e i servizi di prossimità. Non tutto può essere valutato esclusivamente attraverso criteri economici, perché esiste un valore sociale della presenza dei servizi che incide direttamente sulla possibilità di continuare ad abitare un territorio.

In questo scenario anche l’informazione locale svolge una funzione che va ben oltre la semplice cronaca. Raccontare ciò che accade, approfondire le decisioni amministrative, ricostruire le ragioni storiche delle trasformazioni e offrire spazio a sensibilità differenti significa contribuire alla crescita di una cittadinanza consapevole. Un giornale del territorio dovrebbe essere anche questo: uno strumento di conoscenza e confronto, capace di osservare la realtà senza trasformare ogni questione in un terreno di scontro permanente. Perché la critica, quando è fondata, costituisce una ricchezza della democrazia, mentre l’indifferenza rischia di diventare la sua debolezza più silenziosa.

Torniamo allora al nostro proverbio. Meglio l’uovo oggi o la gallina domani? Forse la risposta non sta nello scegliere definitivamente l’uno oppure l’altra. Una comunità ha bisogno di risposte immediate, perché i problemi quotidiani non possono essere continuamente rinviati in nome di un futuro migliore. Ma ha altrettanto bisogno di progetti, di visione e della capacità di immaginare ciò che potrà diventare negli anni successivi. Senza risposte concrete, le promesse rischiano di perdere credibilità; senza una prospettiva, anche le soluzioni più immediate possono rivelarsi insufficienti.

Il punto è comprendere se siamo ancora capaci di tenere insieme queste due esigenze. Se sappiamo discutere dei grandi cambiamenti del mondo senza dimenticare la strada che percorriamo ogni mattina, la scuola frequentata dai nostri figli, il treno che dovrebbe portarci al lavoro, il servizio sanitario al quale affidiamo la nostra salute o quella persona che, grazie all’impegno di un volontario, riesce ancora a sentirsi parte della propria comunità.

Perché la democrazia non si misura soltanto dalla grandezza delle questioni che siamo capaci di affrontare, ma anche dall’attenzione che riserviamo ai problemi apparentemente più piccoli. E forse il futuro dei nostri territori comincia proprio da qui: dalla capacità di guardare lontano, senza smettere di prenderci cura di ciò che abbiamo vicino.

di Sebastiano Ballone

FONTI E RIFERIMENTI

Fonti istituzionali e normative

Senato della Repubblica – Costituzione italiana, articolo 5, autonomie locali: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-5

Senato della Repubblica – Costituzione italiana, articolo 118, principio di sussidiarietà: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-118

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Codice del Terzo settore, D.Lgs. 117/2017: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/riforma-terzo-settore/pagine/codice-del-terzo-settore

Fonti statistiche e sociali