Chiusi. Il Comune: «Guardiamo avanti. 500mila euro per riqualificare lo Scalo»

Ci sono interventi che, a prima vista, possono sembrare semplici opere di manutenzione urbana, ma che, osservati nel loro insieme, raccontano qualcosa di più importante: il tentativo di migliorare il rapporto tra una città, i suoi spazi e le persone che quotidianamente li vivono. È in questa prospettiva che merita attenzione il progetto di rigenerazione urbana da 500 mila euro approvato dalla Giunta comunale di Chiusi, un’iniziativa che guarda al futuro dello Scalo attraverso una serie di interventi destinati a renderlo più accessibile, sicuro e accogliente. Un passo significativo nella programmazione urbana, anche se la concreta realizzazione delle opere resta legata all’ottenimento delle necessarie risorse.

Il progetto interessa alcuni luoghi particolarmente frequentati, da piazza Garibaldi al percorso pedonale di via Pasubio, passando per il sottopasso ferroviario e l’area di via Cassia Aurelia Prima, fino al parcheggio di piazzale Rossini. Sono previsti lavori sulle pavimentazioni, sui marciapiedi, sull’illuminazione pubblica, sui collegamenti ciclabili e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, senza trascurare la cura del verde. Interventi apparentemente ordinari, che tuttavia possono incidere concretamente sulla qualità della vita, soprattutto per anziani, famiglie, persone con difficoltà motorie e per quanti raggiungono ogni giorno Chiusi Scalo per lavoro, studio o necessità.

Del resto, parlare di rigenerazione urbana in una realtà come Chiusi Scalo significa confrontarsi con una storia particolare. La ferrovia, arrivata nel 1862, ha rappresentato il motore di una trasformazione economica, sociale e urbanistica che nel corso del Novecento ha dato forma a un centro abitato dinamico, sviluppatosi intorno alla stazione, alle attività produttive, al commercio e ai servizi. Una crescita che ha contribuito a fare di Chiusi un importante punto di riferimento tra la Valdichiana toscana e l’Umbria, ma che ha lasciato anche un tessuto urbano articolato, nel quale oggi emerge la necessità di migliorare collegamenti, percorsi e luoghi di aggregazione.

In fondo, una città non smette mai di trasformarsi: cambiano le esigenze, le abitudini e il modo stesso di utilizzare gli spazi pubblici. È proprio questa chiave di lettura a rendere interessante il progetto. Non soltanto una serie di opere distribuite sul territorio, ma la possibilità di ricucire alcune parti dello Scalo, favorendo una maggiore continuità tra la stazione ferroviaria, le attività commerciali, i servizi e le zone residenziali. Una prospettiva che richiama anche il concetto di città sostenibile, dove la qualità urbana non dipende esclusivamente dalle grandi infrastrutture, ma dalla possibilità di muoversi agevolmente, attraversare una strada in sicurezza, raggiungere un negozio o semplicemente fermarsi in una piazza.

Significativo, in questo percorso, è anche il coinvolgimento degli operatori commerciali, con i quali l’Amministrazione ha avviato un confronto già dalla scorsa estate. Il commercio di vicinato continua infatti a rappresentare una componente essenziale della vitalità cittadina, non soltanto per il suo valore economico, ma per la funzione sociale che svolge nel mantenere frequentati e riconoscibili i luoghi della quotidianità. Un aspetto richiamato anche dalla vicesindaca Valentina Frullini, che ha sottolineato l’importanza di rendere gli spazi pubblici maggiormente fruibili, valorizzando al tempo stesso le professionalità presenti nello Scalo e il lavoro di promozione svolto dal Centro Commerciale Naturale Chiusinvetrina.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un quadro più ampio di progettualità che comprende la sistemazione della zona del Mar Nero, il percorso di valorizzazione dell’area della Fornace e le indicazioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Proposte che si trovano in fasi differenti di sviluppo, ma che potrebbero contribuire a costruire una visione più organica della città. La vera sfida sarà proprio questa: superare la logica degli interventi isolati e dare continuità a una programmazione capace di accompagnare nel tempo le trasformazioni dello Scalo.

Naturalmente, tra l’approvazione di un progetto e la sua realizzazione esiste un percorso amministrativo che richiede risorse, tempi e verifiche. I 500 mila euro rappresentano il valore complessivo dell’intervento previsto, non una somma già acquisita attraverso il finanziamento regionale. Una distinzione importante, che non toglie valore al lavoro di progettazione compiuto, ma invita a guardare con attenzione anche ai passaggi successivi. Perché disporre di progetti credibili e coerenti con le necessità del territorio costituisce una condizione essenziale per poter accedere alle opportunità di finanziamento.

In una fase nella quale il confronto sul futuro di Chiusi si concentra spesso sulle grandi infrastrutture, sui collegamenti ferroviari e sulle prospettive economiche della Valdichiana, anche la cura della città merita di occupare un posto centrale nel dibattito pubblico. La capacità di attrarre persone, attività e nuove opportunità passa infatti anche dalla qualità dell’ambiente urbano, dalla funzionalità dei servizi e dall’immagine che un centro abitato riesce a offrire a chi vi risiede e a chi lo attraversa.

Chiusi Scalo possiede una storia importante e conserva un ruolo strategico nel territorio. Il progetto approvato rappresenta un’occasione per guardare al futuro con una prospettiva più ampia, nella consapevolezza che rigenerare una città non significa soltanto rinnovarne l’aspetto, ma migliorarne la vivibilità.

Sebastiano Ballone

FONTI E RIFERIMENTI