La Regione Umbria ritira delibera sul protocollo d’intesa con la Toscana?

Nel primi pomeriggio di oggi è comparsa questa nota sul Corriere dell’Umbria, a firma di Alessandro Antonini. Creandoovviamente un certo scalpore. Attendiamo note ufficiali della Regione tramite l’agenzia accreditata.(ndr)

“!L’accordo in materia di risorse idriche, sanità, infrastrutture, mobilità e lotta attiva agli incendi boschivi nei territori di confine sarà rivisitato.

È stata ritirata a seguito di approfondimenti tecnici la delibera sul protocollo d’intesa fra Umbria e Toscana. Si tratta dell’accordo in materia di risorse idriche, sanità, infrastrutture, mobilità e lotta attiva agli incendi boschivi nei territori di confine.

“Successivamente all’adozione dell’atto – è scritto nell’atto con cui viene ritirata la delibera – si sono svolti ulteriori approfondimenti e interlocuzioni tecnico-istituzionali tra le strutture competenti delle due Regioni, finalizzati ad affinare e precisare alcuni aspetti contenutistici del documento, in coerenza con gli indirizzi politici condivisi.

Preso atto degli “ulteriori approfondimenti intervenuti tra la Regione Umbria e la Regione Toscana, successivamente all’approvazione della Dgr 751 del 22/07/2025” e dell’esigenza di “aggiornare lo schema di protocollo d’intesa allegato alla medesima deliberazione, al fine di recepire in maniera più puntuale i contenuti condivisi nel confronto interistituzionale”, la stessa delibera è stata ritirata. Nell’intesa veniva indicata Rigutino come opzione migliore per la collocazione della stazione di Alta velocità ferroviaria Medioetruria. Gli approfondimento tuttavia riguarderebbero soprattutto aspetti di politica sanitaria.”