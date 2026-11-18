Qualcosa si muove, finalmente, nel panorama ferroviario toscano. E questa volta non si tratta soltanto di annunci o programmi futuri. I nuovi treni sono arrivati e il primo passo è stato compiuto.

Il 17 novembre, con il viaggio inaugurale da Arezzo a Firenze, è stato presentato il primo dei sei nuovi convogli regionali capaci di raggiungere i 200 chilometri orari. Un investimento atteso da anni, che rappresenta un segnale concreto di rinnovamento e apre prospettive importanti per il futuro del trasporto ferroviario.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore ai trasporti Filippo Boni, i rappresentanti di Trenitalia e gli amministratori locali. I nuovi convogli, costruiti da Alstom, possono trasportare fino a 1.076 passeggeri, di cui 618 seduti, offrendo migliori condizioni di comfort, accessibilità ed efficienza energetica. Il secondo treno è previsto entro la fine dell’anno, mentre il completamento della fornitura dovrebbe avvenire nell’estate del 2027.

Una notizia positiva, che merita di essere accolta con soddisfazione. Ma la vera sfida comincia adesso: trasformare questa innovazione tecnologica in un miglioramento concreto dei collegamenti ferroviari.

La capacità di raggiungere i 200 chilometri orari apre infatti nuove prospettive per l’utilizzo della Direttissima Firenze–Roma, un’infrastruttura strategica sulla quale la convivenza tra treni regionali, Intercity e Alta Velocità è diventata progressivamente più complessa. Non soltanto per le differenti velocità dei convogli, ma anche per la crescente richiesta di capacità ferroviaria da parte di un mercato nel quale rapidità, competitività e redditività assumono un peso sempre maggiore.

In un sistema dove la velocità rappresenta anche un fattore economico, i collegamenti più lenti rischiano di trovare spazi sempre più limitati, pur continuando a svolgere una funzione essenziale per migliaia di pendolari. È una dinamica che pone una questione di fondo: come conciliare le esigenze commerciali degli operatori con quelle di un servizio pubblico che deve garantire il diritto alla mobilità?

Non si tratta di contrapporre l’Alta Velocità ai treni regionali, ma di trovare un equilibrio capace di valorizzare entrambe le realtà, senza che il progresso tecnologico finisca per penalizzare i territori meno serviti.

Le difficoltà di accesso alla Direttissima hanno reso ancora più urgente il rinnovo del materiale rotabile. Negli ultimi anni, infatti, le condizioni di circolazione e la progressiva saturazione della linea hanno alimentato il rischio di trasferire alcuni collegamenti regionali sulla linea lenta, con conseguenti aumenti dei tempi di percorrenza.

Su questo fronte la vicina Umbria si è mossa per tempo, programmando l’acquisizione di dodici nuovi convogli capaci di raggiungere i 200 chilometri orari. I primi sono entrati in circolazione nel luglio 2026, anticipando quelli toscani, e hanno cominciato a utilizzare la Direttissima nello stesso mese. Una scelta importante per una regione fortemente legata ai collegamenti ferroviari con Roma e con il resto dell’Italia centrale.

Anche la Toscana aveva previsto da anni l’acquisto dei nuovi treni, nell’ambito del contratto di servizio con Trenitalia, ma i ritardi nelle consegne hanno reso la loro disponibilità ancora più attesa. Oggi questo percorso comincia finalmente a concretizzarsi, pur senza cancellare le difficoltà che accompagnano l’organizzazione del traffico ferroviario.

La maggiore velocità dei nuovi convogli, infatti, non garantisce automaticamente la disponibilità di tracce sulla Direttissima. Restano delicati alcuni tratti, in particolare tra Roma e Orte e tra Figline Valdarno e Firenze, dove la convivenza con i servizi più veloci continua a richiedere soluzioni organizzative adeguate. Il rischio di ulteriori limitazioni per i regionali, quindi, non può considerarsi definitivamente superato.

Proprio per questo il rinnovamento dei treni dovrebbe essere accompagnato da una programmazione altrettanto moderna, capace di guardare oltre le singole competenze amministrative.

Perché non consolidare una vera cabina di regia interregionale, nella quale Toscana, Umbria e Lazio possano confrontarsi stabilmente con RFI, gli operatori ferroviari e le amministrazioni interessate?

Un primo passo è stato compiuto nell’aprile 2026, con la riattivazione di un tavolo interregionale dedicato alle criticità della Direttissima Firenze–Roma. Sarebbe auspicabile dare continuità a questo confronto, trasformandolo in uno strumento operativo, con obiettivi condivisi e risultati verificabili. Anche l’esperienza organizzativa dell’Emilia-Romagna può offrire spunti utili per rafforzare il coordinamento e la programmazione dei servizi.

Ma se i nuovi treni rappresentano un primo risultato e il loro migliore utilizzo sulla Direttissima costituisce il passo successivo, rimane aperta una domanda che riguarda da vicino le nostre comunità: quali benefici potranno derivarne per la Valdichiana meridionale e per la vicina Umbria?

La stazione di Chiusi-Chianciano Terme ha rappresentato per oltre un secolo un punto di riferimento nei collegamenti tra Toscana, Umbria e Lazio, contribuendo allo sviluppo economico, commerciale e sociale di un territorio ben più ampio dei suoi confini comunali. Una funzione che conserva ancora oggi, servendo la Valdichiana meridionale, parte della Val d’Orcia e numerose comunità umbre, a cominciare dall’area del Trasimeno.

Eppure, mentre si annunciano investimenti e collegamenti sempre più veloci, non risultano al momento nuovi servizi regionali da 200 chilometri orari con fermata a Chiusi. Sarebbe dunque prematuro considerare già acquisiti benefici che, almeno per ora, rimangono soltanto possibili.

Questo, tuttavia, non dovrebbe impedire di guardare avanti. Proprio l’arrivo dei nuovi convogli potrebbe rappresentare l’occasione per valutare un rafforzamento dei collegamenti Firenze–Roma a servizio di Chiusi, verificandone la fattibilità tecnica, la sostenibilità e la compatibilità con la capacità della rete.

Non si tratta di rivendicare privilegi o di contrapporre i piccoli centri alle grandi città. Si tratta, più semplicemente, di riconoscere che anche nei territori meno popolosi si lavora, si studia, si produce e si costruiscono relazioni economiche e sociali.

Un lavoratore che raggiunge quotidianamente il proprio impiego, uno studente universitario che frequenta le lezioni lontano da casa, un cittadino che deve accedere a servizi sanitari o amministrativi hanno esigenze di mobilità che meritano attenzione, indipendentemente dalle dimensioni del luogo in cui risiedono.

È proprio qui che emerge il significato più autentico della democrazia territoriale: garantire opportunità di collegamento anche alle comunità lontane dai grandi poli urbani, evitando che il progresso finisca per accentuare le distanze anziché ridurle.

Non dovrebbe esistere un Nord e un Sud all’interno dello stesso territorio, con alcune aree sempre più accessibili e altre progressivamente marginalizzate. Una programmazione lungimirante, pur dovendo tenere conto della sostenibilità economica e della domanda di trasporto, dovrebbe riconoscere anche le potenzialità di sviluppo delle comunità e il valore sociale dei collegamenti ferroviari.

Per Chiusi e per i territori umbri confinanti, dunque, questa nuova stagione potrebbe rappresentare un’opportunità da costruire insieme, superando i confini amministrativi e riconoscendo nella ferrovia una risorsa condivisa.

La storia ci ricorda che i binari hanno contribuito a unire territori, persone ed economie, diventando uno degli strumenti più importanti dello sviluppo nazionale. Una funzione che, nonostante le profonde trasformazioni tecnologiche, conserva ancora oggi tutto il suo significato.

I treni veloci sono finalmente arrivati. È una buona notizia, che merita di essere riconosciuta. Adesso occorre guardare al passo successivo, con realismo ma anche con la capacità di immaginare nuovi collegamenti e nuove opportunità.

Perché una ferrovia è davvero moderna non soltanto quando permette di viaggiare più velocemente, ma quando riesce ad avvicinare le persone, a collegare le comunità e a mantenere vivi i territori che attraversa.

Sebastiano Ballone

FONTI E RIFERIMENTI