Comune di Chiusi “Nuovo progetto di riqualificazione urbana del Centro Storico”

Il comune di Chiusi ha partecipato al bando promosso dalla Regione Toscana per interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti con un progetto unico dedicato al centro storico, che prevede la riqualificazione di Largo Cacioli con una nuova struttura che ospiterà il Chiosco, la realizzazione di una nuova pavimentazione di Vicolo dell’Arco e la ristrutturazione dei bagni pubblici in via Longobardi, per un quadro economico complessivo di euro 400.000.

L’intervento principale riguarda la valorizzazione di un’area importante come quella di Largo Cacioli particolarmente vissuta da cittadini e turisti che vogliono visitare o semplicemente sostare in un luogo particolarmente caratteristico del centro storico, oltre a dare nuovo decoro ad una via pedonale caratteristica del centro storico come Vicolo dell’Arco il cui recupero è diventato una urgenza.

Questo progetto va ad aggiungersi al contributo assegnato dalla Regione per la riqualificazione dei Centri Commerciali Naturali, gli interventi per un totale di euro 250.000, sono in via di definizione e riguarderanno la fornitura di elementi di arredo per la valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali di Chiusi Città e Chiusi Scalo utili a rinnovare l’immagine degli spazi del centro, ricchi di valori sociali, economici, culturali ed estetici che necessitano di essere assolutamente conservati e rinnovati. In centro storico è prevista inoltre una nuova segnaletica turistica, l’installazione di una nuova illuminazione della Torre Campanaria in Piazza Duomo.

In questo contesto di attenzione al centro storico, da parte dell’Amministrazione, si inserisce anche la nuova viabilità e ridefinizione delle ZTL, per una migliore qualità di vita dei residenti e dei turisti, tutelando i pedoni e gli utenti più deboli e rendendo più attrattivo e vivibile il nostro centro storico così come accade in tutti gli altri comuni del territorio a vocazione turistica.

comunicato stampa