Città della Pieve. Palio dei Terzieri. Infarinata. La nota del Terziere Borgodentro.

PALIO DEI TERZIERI. INFARINATA. LA NOTA DEL TERZIERE BORGODENTRO

Nel quadro delle posizioni assunte sulla vicenda dell’ordinanza del Comune, ci è stata segnalata la posizione del Terziere Borgo Dentro, resa nota su fb tre giorni fa.

Nel primo commento il testo completo della nota.

Ecco il testo:

“A seguito dell’Ordinanza del Sindaco e dopo aver ascoltato, nella riunione di ieri sera, il parere e le diverse posizioni espresse dai contradaioli del Terziere, riteniamo doveroso chiarire la posizione del Terziere Borgo Dentro, anche al fine di mettere a tacere inutili chiacchiere e interpretazioni.

Il confronto di ieri sera è stato franco e non tutti i contradaioli si sono trovati inizialmente sulla stessa linea. Sono emerse opinioni e sensibilità diverse, tutte dettate dalla volontà di tutelare al meglio il Terziere e la nostra tradizione.

Una volta che la maggioranza ha espresso chiaramente la propria volontà, però, tutti i contradaioli si sono trovati uniti nel riconoscere che la linea da seguire è una sola: rispettare la decisione assunta e affrontare insieme questa situazione, senza divisioni.

Siamo consapevoli che il luogo individuato dall’Ordinanza non rappresenta la soluzione ottimale per lo svolgimento della manifestazione e che presenta difficoltà rispetto a quella che è stata la tradizione degli anni passati.

Ciò nonostante, il Terziere Borgo Dentro parteciperà, adottando tutti gli accorgimenti necessari e possibili affinché la manifestazione possa svolgersi nel rispetto delle disposizioni e affinché, soprattutto, questa tradizione possa proseguire nel tempo.

Non è il momento delle polemiche, delle chiacchiere o delle contrapposizioni.

È il momento di essere uniti e di dimostrare, ancora una volta, quanto teniamo alla nostra storia, alla nostra identità e al nostro Palio.

Il Borgo Dentro ci sarà. Con responsabilità e rispetto della nostra tradizione.