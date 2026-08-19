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Città della Pieve. Palio dei Terzieri. Infarinata. La nota del Terziere Borgodentro.

by redazione
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PALIO DEI TERZIERI. INFARINATA. LA NOTA DEL TERZIERE BORGODENTRO

Nel quadro delle posizioni assunte sulla vicenda dell’ordinanza del Comune, ci è stata segnalata la posizione del Terziere Borgo Dentro, resa nota su fb tre giorni fa.

Nel primo commento il testo completo della nota.

Ecco il testo:

“A seguito dell’Ordinanza del Sindaco e dopo aver ascoltato, nella riunione di ieri sera, il parere e le diverse posizioni espresse dai contradaioli del Terziere, riteniamo doveroso chiarire la posizione del Terziere Borgo Dentro, anche al fine di mettere a tacere inutili chiacchiere e interpretazioni.

Il confronto di ieri sera è stato franco e non tutti i contradaioli si sono trovati inizialmente sulla stessa linea. Sono emerse opinioni e sensibilità diverse, tutte dettate dalla volontà di tutelare al meglio il Terziere e la nostra tradizione.

Una volta che la maggioranza ha espresso chiaramente la propria volontà, però, tutti i contradaioli si sono trovati uniti nel riconoscere che la linea da seguire è una sola: rispettare la decisione assunta e affrontare insieme questa situazione, senza divisioni.

Siamo consapevoli che il luogo individuato dall’Ordinanza non rappresenta la soluzione ottimale per lo svolgimento della manifestazione e che presenta difficoltà rispetto a quella che è stata la tradizione degli anni passati.

Ciò nonostante, il Terziere Borgo Dentro parteciperà, adottando tutti gli accorgimenti necessari e possibili affinché la manifestazione possa svolgersi nel rispetto delle disposizioni e affinché, soprattutto, questa tradizione possa proseguire nel tempo.

Non è il momento delle polemiche, delle chiacchiere o delle contrapposizioni.

È il momento di essere uniti e di dimostrare, ancora una volta, quanto teniamo alla nostra storia, alla nostra identità e al nostro Palio.

Il Borgo Dentro ci sarà. Con responsabilità e rispetto della nostra tradizione.

 

 

 

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