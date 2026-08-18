(comunicato stampa) Confcommercio lancia la campagna “Trasimeno Autentico per Natura”

le imprese al centro del racconto del territorio

Una campagna per valorizzare paesaggi, paesi, esperienze, sapori e accoglienza, mentre prosegue il confronto con le istituzioni sulle criticità del lago. L’invito alle attività del comprensorio: “Fate vostra la campagna e diventate ambasciatrici del territorio”.

Affrontare le criticità che interessano il lago e il territorio e, allo stesso tempo, continuare a raccontare ciò che il Trasimeno rappresenta e offre. È su questo doppio fronte che si concentra l’impegno di Confcommercio Trasimeno che al confronto con le istituzioni affianca una nuova azione di comunicazione con la campagna Trasimeno Autentico per Natura, realizzata in collaborazione con Confcommercio Umbria.

La campagna nasce da una considerazione semplice: le criticità vanno affrontate, ma non possono essere l’unico modo attraverso cui il territorio viene raccontato.

Negli ultimi mesi l’immagine del Trasimeno è stata spesso associata ai problemi che interessano il lago e il comprensorio. Si tratta di questioni concrete, sulle quali Confcommercio continua a confrontarsi con le istituzioni, sollecitando attenzione, interventi e soluzioni e rappresentando le esigenze delle imprese.

Accanto a questo lavoro, l’Associazione ritiene però necessario contribuire a mantenere alta l’attenzione anche sul valore del territorio: sui suoi paesaggi, sui borghi, sulle tradizioni, sull’enogastronomia, sulle esperienze e sulla capacità di accoglienza. E sulle imprese che ogni giorno, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a rendere il Trasimeno un territorio vivo e attrattivo.

È questo il senso di Trasimeno Autentico per Natura: una campagna pensata per costruire e diffondere una narrazione più completa del comprensorio, partendo da ciò che lo caratterizza e dalle tante realtà che lo vivono quotidianamente.

Cinque chiavi per raccontare il territorio

La campagna si svilupperà attraverso cinque temi: l’acqua che unisce, il turismo lento, i sapori autentici, i paesi di carattere e le emozioni da vivere.

Cinque prospettive diverse per raccontare un territorio attraverso immagini, video e contenuti che saranno pubblicati sui canali Facebook e Instagram di Confcommercio Trasimeno. Paesaggi e natura, storia e cultura, enogastronomia, esperienze e accoglienza saranno così messi in relazione con le persone e le attività economiche che ne rappresentano una parte importante.

Ma il progetto non vuole essere soltanto una campagna di Confcommercio.

L’obiettivo è coinvolgere direttamente le imprese e trasformarle in una rete di ambasciatrici del Trasimeno.

Per questo Confcommercio Trasimeno rivolge un invito alle attività del comprensorio: fare propria la campagna, condividere i contenuti pubblicati dall’Associazione, rilanciarli sui propri canali social, commentarli e contribuire con i propri racconti e le proprie immagini.

Sono azioni semplici, ma la loro forza sta nella possibilità di moltiplicare la diffusione del messaggio. Ogni impresa può infatti diventare un punto di comunicazione del territorio verso i propri clienti, i visitatori e le proprie comunità digitali.

L’obiettivo è costruire progressivamente una rete capace di far circolare il racconto del Trasimeno attraverso chi lo conosce e lo vive ogni giorno. Più imprese parleranno del territorio, più il territorio potrà essere raccontato attraverso una pluralità di voci, esperienze e punti di vista.

“Come Confcommercio Trasimeno sentiamo la responsabilità di lavorare su due fronti”, sottolinea Mirko Salvi, presidente di Confcommercio Trasimeno. “Da una parte continuiamo il confronto con le istituzioni sulle criticità che interessano il nostro territorio e sulle conseguenze che queste possono avere per le imprese; dall’altra crediamo sia altrettanto importante contribuire a rafforzare il racconto del Trasimeno, mettendone in evidenza il valore, le opportunità e tutto ciò che ogni giorno è capace di offrire.

Trasimeno Autentico per Natura nasce da questa convinzione: raccontare un territorio vero, con la sua natura, i suoi borghi, le sue tradizioni, le esperienze che offre e soprattutto con le persone e le imprese che lo rendono vivo ogni giorno. Vorremmo che questa narrazione diventasse sempre più condivisa, coinvolgendo le attività economiche e chi vive il territorio, perché ciascuno può contribuire a rafforzare l’immagine e l’attrattività del Trasimeno”.

La campagna vuole quindi affiancare al lavoro di rappresentanza e di confronto istituzionale un’azione concreta di comunicazione e valorizzazione, senza contrapporre i due piani.

Per Confcommercio Trasimeno, infatti, affrontare i problemi e promuovere il territorio sono due azioni che possono e devono procedere insieme: da una parte lavorare perché le criticità vengano superate; dall’altra fare in modo che il valore del territorio, le sue potenzialità e il lavoro delle sue imprese continuino ad essere raccontati.

Trasimeno Autentico per Natura parte da qui. E chiede alle imprese di partecipare al racconto, perché la promozione del territorio passa anche dalla capacità di tante attività di riconoscersi in un’identità comune e contribuire, ogni giorno, a farla conoscere.

Confcommercio Umbria