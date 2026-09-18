Castiglione. Scuole. I genitori “Tempo pieno. Ogni anno la stessa storia”

(comunicato stampa)

Scuola: a settembre il tempo pieno non parte mai. I genitori del Trasimeno: “Non è un’emergenza, è un’abitudine. Nomine entro il 31 agosto.”

Anche quest’anno gli alunni della Direzione Didattica “Franco Rasetti” di Castiglione del Lago – nove plessi tra scuola dell’infanzia e primaria – hanno iniziato l’anno con orario ridotto 8:00–13:00, senza mensa e, per i più piccoli, senza trasporto per il rientro. La circolare n. 15 del 16 settembre ha appena confermato che sarà così anche nella settimana dal 21 al 25 settembre.

Il motivo è scritto nero su bianco nella circolare: la scuola dispone di 13 collaboratori scolastici su 21 assegnati in organico. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia ha avviato le nomine dei supplenti solo il 14 settembre, a scuola già iniziata. Il giorno dopo, per “sopravvenuti problemi tecnici”, ha chiesto alle scuole di rifare le convocazioni e ha rinviato la presa di servizio al 21 settembre; con un altro decreto ha poi annullato le procedure già avviate.

“Lo stesso copione si ripete ogni anno – dichiarano i genitori – e ogni anno lo scopriamo con la scuola già iniziata, attraverso circolari che coprono una settimana alla volta. Per una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano, due settimane di uscita alle 13 significano ferie bruciate, permessi non retribuiti, nonni mobilitati, baby-sitter pagate. Tutto questo per un ritardo amministrativo che si conosce con mesi di anticipo.”

I genitori chiedono cinque cose: nomine del personale ATA completate entro il 31 agosto; comunicazione alle famiglie dell’orario previsto entro il 30 giugno; un piano B scritto tra Scuola e Comune per garantire comunque mensa e trasporto; trasparenza sui costi del servizio mensa non erogato; un tavolo permanente che si riunisca a maggio e a fine agosto.

“Il tempo pieno – concludono – non è un servizio accessorio: è il modello che le famiglie hanno scelto all’iscrizione. E il decreto dell’USP vale per tutta la provincia: chiediamo ai genitori delle altre scuole di Perugia di farsi sentire insieme a noi.”

Le lettere al Dirigente Scolastico, al Comune di Castiglione del Lago, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria saranno inviate nei prossimi giorni. Testi e risposte vengono pubblicati sul sito della campagna, insieme al numero delle famiglie che hanno aderito.

Contatti per la stampa: settembresenzamensa@gmail.com

In allegato: circolare n. 15 del 16 settembre 2026.