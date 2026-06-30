Città della Pieve. Sanità. Maggioranza e Minoranza “Quello che ad oggi abbiamo ottenuto”

̀Nota informativa congiunta di maggioranza e minoranza sugli esiti degli incontri con i vertici sanitari e regionali

“Con l’obiettivo di garantire alla cittadinanza un’informazione trasparente e documentata sullo stato dei servizi sanitari locali, l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve e i gruppi consiliari di minoranza comunicano gli esiti degli ultimi tavoli tecnici intercorsi con la Direzione Generale della USL Umbria 1.

I recenti incontri operativi hanno recepito le istanze urgenti che la delegazione pievese – composta dal Sindaco Fausto Risini e dai Capigruppo Marco Cannoni e Lucia Fatichenti – aveva rappresentato lo scorso 25 febbraio alla Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e al Direttore della USL Emanuele Ciotti, a seguito di un atto di indirizzo votato all’unanimità dal Consiglio Comunale.