Città della Pieve. Sanità. Maggioranza e Minoranza “Quello che ad oggi abbiamo ottenuto”

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(Dalla rete social)
̀Nota informativa congiunta di maggioranza e minoranza sugli esiti degli incontri con i vertici sanitari e regionali
“Con l’obiettivo di garantire alla cittadinanza un’informazione trasparente e documentata sullo stato dei servizi sanitari locali, l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve e i gruppi consiliari di minoranza comunicano gli esiti degli ultimi tavoli tecnici intercorsi con la Direzione Generale della USL Umbria 1.
I recenti incontri operativi hanno recepito le istanze urgenti che la delegazione pievese – composta dal Sindaco Fausto Risini e dai Capigruppo Marco Cannoni e Lucia Fatichenti – aveva rappresentato lo scorso 25 febbraio alla Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e al Direttore della USL Emanuele Ciotti, a seguito di un atto di indirizzo votato all’unanimità dal Consiglio Comunale.
Di seguito si riportano i provvedimenti definiti:
Inserimento nella rete di Perugia: In sede di revisione del Piano di Emergenza regionale, verrà formalizzato l’inserimento del presidio di Città della Pieve all’interno della rete di riferimento dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, superando l’attuale assetto che prevedeva il raccordo con il presidio di Città Castello.
: Città della Pieve come casa della comunità, DM 77 prevede presenza medica h24.
: Proseguono gli approfondimenti tecnici con la direzione sanitaria regionale per l’utilizzo dei 20 posti letto della struttura
A seguito del tavolo tecnico dello scorso 18 maggio, volto a potenziare i servizi di prossimità per le donne e le famiglie emersi anche durante il confronto pubblico “Fare Futuro” del 7 marzo, la USL ha disposto l’assegnazione del personale necessario alla riattivazione del Consultorio presso i locali della Casa della Salute.
Il servizio verrà strutturato come presidio multidisciplinare grazie all’inserimento di due figure professionali dedicate: un’ostetrica e uno psicologo. Inoltre l’azienda si sta impegnando per cercare anche il ginecologo. L’arrivo di questo personale permetterà di attivare sul territorio le attività di prevenzione, screening, supporto psicosociale e assistenza alla maternità.
La scelta di provvedere a una comunicazione congiunta tra tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale risponde alla volontà di offrire alla comunità un quadro di certezze sull’evoluzione dei servizi sanitari. I gruppi di maggioranza e minoranza continueranno a monitorare i successivi passaggi amministrativi e l’effettiva pubblicazione degli atti programmatici previsti per il mese di luglio.