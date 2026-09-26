Cerimonie per i 25 anni di Nottola, ospedale della Valdichiana senese.

I VENTICINQUE ANNI DI NOTTOLA

Il venticinque settembre c’è stata la cerimonia per festeggiare i venticinque anni degli Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese. La cerimonia si è tenuta nella Cappella dell’ospedale con La Santa messa celebrata dal Cardinale Augusto Paolo Lojodice. Poi Nottolà si “offrirà” alla comunità, con porte aperte, per sottolineare come i servizi e la professionalità, la condivisione siano sempre un valore che caratterizzano il modus operandi del plesso.

Sabato, alla mattina, saranno presenti: il direttore generale facente funzione dell’Asl Toscana sud est Biancamaria Rossi. Il presidente della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia -Valdichiana Senese e sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, l’onorevole Michelotti, la direttrice di Nottola Barbara Bianconi, la direttrice della SdS Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese Simonetta Feri e Rosy Bindi, già ministro della sanità.

Nella seconda parte della giornata saranno presentati i loghi degli studenti dell’Istituto Valdichiana dai quali è stato scelto quello utilizzato per la manifestazione che sarà premiato. Oltre a questo premio saranno consegnati alcuni riconoscimenti a varie associazioni del territorio che negli anni hanno profuso impegno e supporto all’ospedale. La fine della giornata e della manifestazione per il venticinquesimo anniversario di Nottola sarà affidata alla musica. Ad esibirsi sarà il NOTTCORO: gruppo di appassionati formato da pazienti oncologici e operatori. Questa manifestazione vuole porre l’accento sul legame importante che unisce Nottola all’intera comunità e al suo territorio.

Nunzio Dell’Annunziata