La società Poggiovalle rinnova il Consiglio di Amministrazione.

(Comunicato stampa) L’Assemblea dei Soci di Poggiovalle S.r.l., società del Gruppo Financo attiva nei settori dell’agricoltura, dell’ospitalità e della valorizzazione del territorio, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio risulta composto da Maria Gabriella Colaiacovo, Presidente, Cristina Colaiacovo, Vicepresidente, e Alfredo Monacelli, già Direttore di Confagricoltura Umbria, in qualità di Consigliere.

Poggiovalle rappresenta una realtà distintiva all’interno del Gruppo. Situata in Umbria, al confine con la Toscana, la tenuta coniuga attività agricola, allevamento, ospitalità e ristorazione in un progetto imprenditoriale fondato sulla tutela del paesaggio, sulla qualità delle produzioni e sulla valorizzazione delle risorse del territorio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione opererà nel segno della continuità, consolidando il percorso intrapreso negli ultimi anni e promuovendo ulteriori investimenti finalizzati a rafforzare l’attrattività della struttura, la qualità dell’offerta ricettiva e l’integrazione tra attività agricole, ambientali e turistiche.

In una dichiarazione, la Presidente Maria Gabriella Colaiacovo afferma:

“Gli amministratori assumono questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore che Poggiovalle rappresenta. La tenuta custodisce una storia, un patrimonio paesaggistico e una tradizione agricola che intendiamo preservare e valorizzare, continuando a sviluppare un modello di impresa capace di coniugare qualità, sostenibilità e attenzione alle persone. Ringraziamo tutti coloro che, con il proprio lavoro e la propria professionalità, contribuiscono ogni giorno alla crescita di questa realtà.”