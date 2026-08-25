Usl Umbria 1: Brancaleoni alla guida del Distretto del Trasimeno

(comunicato stampa) Maria Grazia Brancaleoni è la nuova direttrice facente funzione del Distretto del Trasimeno dell’Usl Umbria 1, subentrando a Emilio Paolo Abbritti, recentemente trasferito in Regione.

Dallo scorso primo marzo la dottoressa Brancaleoni ricopre anche l’incarico di direttrice f.f. del Distretto dell’Alto Tevere, consolidando una responsabilità di coordinamento che abbraccia due aree territoriali strategiche per l’Azienda. È, inoltre, responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Trasimeno e della Media Valle del Tevere e coordinatrice della rete aziendale della Promozione Salute.

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Brancaleoni è in Usl Umbria 1 dal 2018. In precedenza, dal 2015, ha lavorato nel Servizio Immuno-Trasfusionale dell’Usl Umbria 2 a Foligno e Orvieto. Nei primi anni di attività professionale ha prestato servizio come guardia medica e nell’assistenza domiciliare per le cure palliative, maturando un’esperienza clinica e territoriale ampia e diversificata.

Luana Pioppi

Ufficio Stampa