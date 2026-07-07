Sanità. Regione. Proietti “Il punto su Ospedali e Case di Comunità”

(Comunicato AUN) Nel pieno rispetto delle scadenze del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) al 30 giugno scorso in Umbria sono stati attivati 23 presìdi della nuova rete sanitaria territoriale, tra Case e Ospedali di Comunità, più altre 2 strutture extra Pnrr.

Le Case della Comunità sono presidi socio-sanitari istituiti dal DM 77/2022 per avvicinare l’assistenza medica ai cittadini secondo una logica di integrazione dei servizi. Si tratta di punti di riferimento che rafforzano la sanità territoriale e offrono servizi di assistenza medica, medicina generale, specialistica, infermieristica di comunità, PUA (Punto Unico di Accesso), integrandosi con i servizi sociali per supportare pazienti cronici e fragili.

Per l’Azienda USL Umbria 1 sono attive le Case di Comunità di Umbertide, Perugia Ponte San Giovanni, Magione, Todi, Bastia Umbra, Città di Castello, Marsciano, Tavernelle e Città della Pieve. Sono inoltre attivi gli Ospedali di Comunità di Perugia (ex Grocco) e Marsciano.

Per l’Azienda USL Umbria 2 sono attive le Case di Comunità di Fabro, Nocera Umbra, Spoleto, Terni, Cascia, Norcia, Orvieto, Montefalco, Trevi e Amelia (due presìdi). Sono inoltre attivi gli Ospedali di Comunità di Terni, Orvieto e Montefalco Prossimamente e con risorse regionali extra risorse PNRR, saranno attivate altre 5 Case di comunità (Perugia Monteluce, Narni, Gubbio, Foligno e Gualdo Tadino) e l’ospedale di comunità di Umbertide.

Con l’attivazione dei presìdi prende forma un nuovo modello di assistenza, che potenzia la sanità pensato per avvicinare i servizi ai cittadini, rafforzare la presa in carico delle persone, in particolare di chi convive con patologie croniche o condizioni di fragilità, e garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Non si tratta soltanto di nuove strutture ma di un cambiamento che semplifica il percorso dei cittadini, integrando servizi sanitari, sociali e tecnologie digitali e offrendo luoghi dove trovare ascolto, orientamento e cura.

“Il rispetto della scadenza del PNRR rappresenta un risultato determinante per l’Umbria perché segna il passaggio concreto alla realizzazione della nuova sanità territoriale – afferma la Presidente della Regione Stefania Proietti –. Le Case e gli Ospedali di Comunità sono il cuore di un modello che mette al centro la persona, semplifica l’accesso ai servizi e rafforza l’integrazione tra sanità e sociale. L’obiettivo è fare in modo che sia la rete dei servizi a organizzarsi attorno ai bisogni dei cittadini e non il contrario”.

In merito ai finanziamenti le risorse complessive previste dal PNRR sono state oltre 24 milioni e 570 mila per le Case di comunità e quasi 13 milioni e mezzo per gli Ospedali di comunità. A questi si andranno a aggiungere le risorse regionali per sopperire ad assenze significative della precedente programmazione, come ad esempio la Casa di Comunità di Foligno, che non era stata prevista e per la quale quindi non erano stati chiesti i finanziamenti PNRR.

Le Case di Comunità sono il punto di riferimento della sanità territoriale, nel quale i cittadini possono trovare ascolto, orientamento e presa in carico. Al loro interno operano, in modo integrato, medici di medicina generale, infermieri, specialisti, assistenti sociali, psicologi e altri professionisti sanitari che prendono in carico la persona nel suo insieme, con particolare attenzione alle patologie croniche, alle fragilità sanitarie e sociali e al supporto dei caregiver.

L’accesso è semplice e può avvenire direttamente oppure su indicazione del medico di medicina generale, della continuità assistenziale (ex guardia medica) o degli altri servizi territoriali. All’interno di ogni Casa di Comunità è presente il Punto Unico di Accesso (PUA), che accoglie il cittadino e lo indirizza verso il servizio più appropriato. Tra i servizi disponibili rientrano l’assistenza infermieristica, i prelievi, le prenotazioni CUP, le visite specialistiche, l’attivazione dell’Assistenza domiciliare integrata (ADI), la presa in carico delle patologie croniche, i consultori, i servizi per la salute mentale e le dipendenze, il supporto psicologico e sociale, i programmi di prevenzione e screening, la telemedicina e il collegamento con la rete delle cure palliative. L’offerta dei servizi può variare in relazione alla tipologia della struttura, Hub (centrale) o Spoke (periferica); le Case di Comunità Hub sono le strutture di riferimento della rete territoriale e offrono il maggior numero di servizi. Prevedono la presenza del medico 24 ore su 24 e un presidio infermieristico sette giorni su sette per dodici ore al giorno, oltre a una più ampia disponibilità di ambulatori specialistici e servizi diagnostici di base; le Case di Comunità Spoke sono invece i presìdi di prossimità: garantiscono l’accesso ai servizi essenziali direttamente nei centri minori, generalmente nella fascia diurna, e lavorano in costante collegamento con la Casa di Comunità Hub di riferimento. Se il cittadino necessita di prestazioni disponibili nell’Hub, sarà la rete stessa a indirizzarlo verso la struttura più appropriata.

Gli Ospedali di Comunità costituiscono invece un livello intermedio tra il domicilio e l’ospedale per acuti. Sono destinati ai pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, ad esempio in caso di riacutizzazione di patologie croniche, quando non è più necessaria l’alta intensità di cura dell’ospedale per acuti ma il rientro al domicilio non è ancora possibile. Ogni paziente segue un percorso assistenziale personalizzato ed è preso in carico da un’équipe multidisciplinare che opera in stretta integrazione con le Case di Comunità e con le Centrali Operative Territoriali, garantendo continuità delle cure.

Per conoscere nel dettaglio i servizi disponibili è possibile rivolgersi alla Casa di Comunità del proprio territorio.

Nel corso delle prossime settimane, al fine di far conoscere nel dettaglio i servizi offerti dalle case di Comunità, la presidente Proietti, l’assessore Meloni, che ha la delega al PNRR e la Direzione regionale Salute organizzeranno degli open day per illustrare il funzionamento di questi nuovi punti di erogazione della sanità pubblica territoriale.