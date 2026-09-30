CHIANCIANO OTTOBRE CON IL “NASTRO ROSA”

Ieri già campeggiava in piazza Italia il gigantesco nastrino rosa simbolo della prevenzione e della lotta al cancro al seno. Questa importante consuetudine mette l’accento, sottolinea, l’importanza della prevenzione di una malattia che, purtroppo risulta la principale causa di morte delle donne. Malattia che se diagnosticata precocemente si risolve positivamente nel 95 per cento dei casi. Durante il mese di ottobre assisteremo ad una piacevole e dolce onda rosa che si estende per tutta la città creando un suggestivo e piacevole scenario, a ricordare l’importanza della prevenzione per il tumore al seno.

Questa iniziativa prese il via nel 2010 dall’idea di Pinuccia Musumeci, presidente dell’associazione IOSEMPREDONNA. Ancora oggi, anzi con maggiore impegno e con una struttura più organizzata e capillare, l’associazione investe idee e persone per questa importante causa. Pinuccia fa giustamente notare come anni fa questa iniziativa sembrava solo un’idea un po’ bizzarra poi, coinvolgendo i Comuni e gli Uffici Tecnici di tutto il territorio, il progetto è cresciuto e si è consolidato fino a diventare una data attesa. Ora nel mese di ottobre, nastri e knitting rosa, annunciano l’appuntamento con la prevenzione. Sarà quindi resa nota, quanto prima, la data della giornata nella quale sarà possibile sottoporsi a visita senologica gratuita per le donne in età inferiore ai quarantacinque anni.

Nunzio Dell’Annunziata