Castiglione. Brancaleoni “Emergenza parcheggi. Si diano risposte”

(Riceviamo e pubblichiamo) A fronte della lettera aperta dell’infermiere dell’ospedale di Castiglione del Lago che ha suscitato tantissimo clamore tra la popolazione e della preoccupazione di perdere ulteriori servizi erogati all’ospedale di Castiglione, crediamo che su debba prendere posizione. Chiediamo una riposta, vista la situazione come è stato gestito questo affidamento dei parcheggi a pagamento a Castiglione del Lago con un Project Financing, della durate di ben 8 anni, vista la situazione irreale per i dipendenti e soprattutto per coloro che vengono per fare una visita, un piccolo intervento, per il Pronto Soccorso o per assistere una persona anziana e non sono residenti nel comune, per evitare pagamenti folli per soste giornaliere. Non è stata prevista una tariffa con ticket giornaliero o mezza giornata, che avrebbe in qualche modo attenuato il problema.

Come Castiglione Civica e le sue Frazioni, nella persona del Capogruppo , porteremo la lettera, facendoci suoi portavoce, al prossimo consiglio Comunale, chiedendo di trovare una soluzione velocemente e suggeriremo di far parcheggiare coloro che veramente si devono recare in ospedale o per degli esami o per donare o per piccoli interventi o per assistere dei degenti, che attraverso la portineria si alzi la sbarra e si facciano parcheggiare zona e parcheggio dipendenti, dando loro un pass Gratuito, da esporre e perchè si facciano poi controlli per la veridicità del pass con sanzioni e rimozione veicoli. Da subito chiediamo l’ autorizzazione agli organi competenti USL e Sovrintendenza.

Dopo 2 anni; dopo una marea di polemiche, di disagi continui, messaggi sui social di soprattutto chi si reca al Pronto Soccorso non possa essere ancora vittima dei parcheggi..

Da domani poi partiranno i parcheggi a pagamento anche sul lungolago zona porto e Vigili del fuoco, Lido del Carabinieri. insomma tutti i parcheggi saranno blu..un paese sempre più blu a pagamento e non gratis.. visto la situazione del lago, dei chirinomadi e del turismo quest’anno e un’altra follia…forse non vogliamo più turisti.

Firmate tutti per dare una risposta e far vivere il nostro Ospedale e consentire anche ai donatori di sangue che non debbano pagare il parcheggio per recarsi a donare aiutando così persone in difficoltà e facendolo gratuitamente. In nessun Ospedale i parcheggi sono a pagamento!

Paolo Brancaleoni