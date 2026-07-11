USL 1 ” Riapre il nuovo Pronto soccorso di Castiglione del Lago dopo i lavori di riqualificazione”

La nuova area del Pronto soccorso consente di ripristinare il percorso di accesso al reparto, situato in prossimità dell’ingresso principale, superando le criticità legate all’accorpamento temporaneo delle attività durante il periodo di cantiere. Con la riattivazione degli ambulatori, dell’area triage, della zona attesa con servizi igienici dedicati e della stanza tecnica, tornano pienamente operative tutte le funzioni del servizio. È nuovamente fruibile anche il parcheggio riservato ai dipendenti, precedentemente interdetto per consentire l’accesso al nuovo ingresso provvisorio del Pronto soccorso.

“Anche se sono ancora in corso alcune ulteriori migliorie, abbiamo scelto di rendere subito disponibili i nuovi spazi funzionali. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza, accoglienza e qualità dell’assistenza ai cittadini che necessitano del Pronto soccorso”, ha dichiarato Teresa Tedesco, direttrice del Presidio ospedaliero unificato (di cui fa parte anche l’ospedale di Castiglione del Lago) dell’Usl Umbria 1.

“Il completamento dei lavori dell’ospedale di Castiglione del Lago – ha rimarcato anche Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1 – si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dei servizi sanitari territoriali, realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Umbria e Azienda sanitaria. Si tratta di un investimento strategico che rende la struttura più efficiente e capace di rispondere concretamente alle esigenze della comunità. I lavori rappresentano l’ultimo passaggio di un percorso significativo volto a migliorare la qualità dell’assistenza offerta da un presidio che è punto di riferimento per l’area del Trasimeno”.

La prima parte dei lavori, già completata negli anni scorsi, ha interessato: il reparto di Emodialisi al primo piano; l’Obi (Osservazione breve intensiva) del Pronto soccorso; l’ampliamento della palazzina di Medicina e la ristrutturazione dei locali del laboratorio Analisi al piano terra; gli ambulatori del piano terra (ala nord) dedicati alla unità raccolta sangue, servizio trasfusionale ed oncologia; il reparto di Chirurgia; la galleria montalettighe di collegamento con via Belvedere; la passerella di collegamento pedonale tra l’area nord e area sud della struttura; la zona dei locali tecnici, degli studi medici e la camera mortuaria (dove a breve sarà installata una nuova porta).