Un tributo a Valerio Bittarello dalla città del Perugino

(comunicato stampa) La presentazione del libro “Le Residenze Storiche di Città della Pieve” – Guida storico-artistica sulle orme di Valerio Bittarello, a cura di Ivonne Fuschiotto e Gaetano Fiacconi, avvenuta alcuni giorni fa a Città della Pieve, ha avuto molto successo. Un incontro all’insegna del ricordo, in alcuni momenti anche emozionante, che ha lasciato una vasta eco. Non credo ci sia pievese che non ricordi Valerio e non sia riuscito a rivederlo dietro le parole che il Sindaco, i relatori e il pubblico hanno pronunciato in sua memoria.

Il libro riporta il suo ultimo lavoro, nel lontano 2007 con l’Istituto Superiore “Italo Calvino” – Istituto Professionale per i Servizi Commerciali sezione Turistica, e l’attività di Gaetano Fiacconi e Nicoletta Mezzetti con lo stesso Istituto nel 2009.

Il testo nasce da un’idea di Ivonne Fuschiotto, docente oggi in pensione che insieme a Emanuela Lucacchioni ha lavorato all’epoca ai progetti, che ha coinvolto l’Associazione culturale pievese “Officin’Arte” per la partecipazione alla proposta 2023/2024 “Raccolta Idee e Contenuti” dell’Editoria Sociale del Cesvol di Perugia, che provvede alla impaginazione e alla stampa dei testi che reputa meritevoli.

Officin’Arte ha con piacere lasciato i libri al Gruppo Ecologista “Il Riccio”, che ha provveduto anche alla loro ristampa, per consentire la raccolta dei proventi al fine di risistemare l’area comunitaria intorno alla Fonte Trova, una delle Fonti Storiche della città, con il suo Giardino dei Frutti riTROVAti, l’aiuola per gli insetti impollinatori e il Giardino dei “Giusti”.

Un piccolo riconoscimento, ha voluto sottolineare Gaetano Fiacconi, per la collaborazione gratuita di anni su specifici progetti di accompagnamento al lavoro, da parte del Gruppo Ecologista “Il Riccio”, siglata con il Protocollo d’Intesa “Rete Welfare di Comunità” tra il “Riccio”, Frontiera Lavoro, Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL), Unione dei Comuni del Trasimeno. Attività portata avanti egregiamente da Riccardo Testa, vicepresidente del Gruppo Ecologista.

Per chi volesse avere nella propria biblioteca le memorie inedite di Valerio sulle residenze storiche e gli approfondimenti di Gaetano e Nicoletta sulle famiglie nobiliari e sugli stemmi che le rappresentano, rielaborate dagli studenti del locale Istituto Professionale, può trovare il libro, ad una un’offerta minima di € 5,00, presso l’edicola di Maria Luisa Catalani in Piazza Plebiscito 1 e al Museo di Storia Naturale e del Territorio, al Piano Nobile di Palazzo Della Corgna a Città della Pieve, nei giorni di apertura.