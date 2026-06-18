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Gianni Fanfano e Marilena Rossi Caponeri, ospiti in Senato, per l’archiviazione dei “Segreti del Baule”

by redazione
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Da diverso tempo avevamo contatti con il Direttore dell’Archivio Storico e della Biblioteca del Senato, Giampiero Buonomo, per valorizzare i materiali, originali ed inediti, che facevano parte della inchiesta dell’Alta Corte di Giustizia ritrovati presso Fabro, di cui sono entrato in possesso grazie alla donazione dell’amico Fabrizio Perugino.

I materiali sono stati poi oggetto di una ricerca condotta, insieme a me e Marilena Rossi Caponeri anche da Antonio Dell’Aversana, che ieri non era presente per problemi di salute,  all’interno di un Laboratorio della Libuni che è poi sfociato poi in una pubblicazione “I Segreti del Baule” presentata nello scorso autunno.

Giampiero Buonomo, avendo visto i video delle presentazioni ed avendo ricevuto poi , da noi, il libro, ha definito i materiali di grande interesse storico per la ricostruzione di uno dei passaggi più delicati dell’assassinio di Matteotti e delle inchieste della Magistratura e dell’Alta Corte di Giustizia che seguirono.

Ieri mattina siamo quindi stati ospiti del Direttore Buonuomo cui abbiamo consegnato i materiali originali della ricerca che nel corso della mattinata sono stati scanzionati negli uffici della Guardia di Finanza attigui e poi a noi riconsegnati.

E’ stata l’occasione per una splendida visita a Palazzo Giustiniani e Palazzo Madama ed ai tesori ivi contenuti, una breve presenza in aula nel corso della discussione della legge sulla caccia ed un lungo ed approfondito  colloquio con Buonuomo e  le responsabili dei vari settori degli archivi, sui contenuti delle carte e sulle inchieste relative al delitto Matteotti, compresi alcuni importanti nodi ancora da chiarire. Nel salutarci, abbiamo registrato positivamente la disponibilità del Direttore Buonuomo, a partecipare alle nostre prossime iniziative di diffusione e valorizzazione delle carte del “Baule dei Segreti”

Gianni Fanfano

 

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