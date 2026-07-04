Città della Pieve. Comune “Le novità nella gestione dei rifiuti ”

( da Internet)

“Nuovo Regolamento di gestione dei rifiuti: l’Amministrazione ottimizza i servizi ascoltando i cittadini e potenzia le frazioni

Modificare e perfezionare i servizi pubblici partendo dall’ascolto reale del territorio, dalle segnalazioni quotidiane dei cittadini e dal massimo coinvolgimento dei Gruppi consiliari. Con questo spirito di totale condivisione, verrà presentato, nel prossimo Consiglio Comunale convocato per giovedì 9 luglio alle ore 17:00, il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti.

Tutti i provvedimenti e i correttivi inseriti nel testo sono stati assunti e definiti in stretta sinergia con i cittadini e con le minoranze consiliari, convocate in sede di Commissione. Un lavoro di squadra che ha permesso di accogliere e fondere le diverse opinioni ed esigenze emerse, rispettando la promessa di realizzare uno strumento il più possibile partecipato, democratico e rispondente alle necessità di tutta la comunità.

Il testo aggiornato parte dal monitoraggio del nuovo progetto di raccolta differenziata attivato il 20 ottobre 2025 e introduce importanti novità operative, alcune delle quali già anticipate nel corso della precedente seduta consiliare:

Plastica quindicinale

Incremento raccolta plastica: Nelle zone attualmente a bassa frequenza, recependo le richieste dei residenti, il passaggio per il ritiro della plastica verrà raddoppiato, passando da mensile a quindicinale.

Nuove ecoisole destinate a Ponticelli e Po’ Bandino

Un’altra rilevante decisione strategica è stata assunta a seguito dell’analisi dei dati di utilizzo forniti dal gestore TSA. Rilevato il netto e ampio sottoutilizzo dell’ecoisola informatizzata di Sant’Agostino nel centro storico, l’Amministrazione ha scelto di non sovraccaricare il cuore della città, decidendo di destinare le due ulteriori ecoisole previste per il centro storico alle frazioni di Ponticelli e Po’ Bandino, dove le installazioni avverranno già nei prossimi giorni per rispondere a un reale bisogno di quei quadranti territoriali.

Il no di TSA sull’organico estivo

L’Amministrazione Comunale intende inoltre informare la cittadinanza di aver fermamente proposto e sostenuto l’incremento del ritiro della frazione organica (umido) da due a tre volte a settimana per il solo periodo estivo, al fine di prevenire i disagi legati alle alte temperature. Tale proposta, tuttavia, è stata purtroppo bocciata da TSA per ragioni tecnico-organizzative del gestore.

Il nuovo Regolamento, una volta approvato con le suddette modifiche migliorative, verrà trasmesso al vaglio di AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) per la definitiva autorizzazione e validazione delle variazioni.

Con l’attivazione del nuovo progetto di Raccolta dei rifiuti porta a porta, Città della Pieve è passata dal 58% al 76% di raccolta differenziata e per questo ottimo risultato dobbiamo ringraziare i cittadini che stanno mostrando grande impegno, collaborazione e amore per il nostro territorio, preservandolo al meglio per le future generazioni.