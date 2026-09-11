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Presentato l’ultimo libro di Massimo Giannini alla “Terrazza” di S. Casciano.

by redazione
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Presentato l’ultimo libro di Massimo Giannini alla “Terrazza” di S. Casciano.

Un’atmosfera straordinaria e un pubblico d’eccezione hanno fatto da cornice, nella serata di ieri, all’evento ospitato nella cornice suggestiva di una piazza Matteotti gremita in ogni ordine di posto. La piacevole brezza di inizio settembre ha accompagnato la presentazione ufficiale dell’ultima fatica letteraria di Massimo Giannini, intitolata La sciamana, un appuntamento reso ancora più prezioso ed esaltato dalla presenza sul palco di due interlocutori d’eccezione come Eugenio De Paoli e Patty Torchia.

La discussione, prendendo avvio dai temi fondamentali trattati tra le pagine del libro, si è ben presto trasformata in un dibattito ad ampio raggio. Il confronto si è spinto verso le dinamiche più stringenti della politica contemporanea e della cronaca odierna, regalando ai presenti importanti momenti di analisi, profonde chiavi di lettura e riflessioni incisive sulle trasformazioni sociali e culturali che stanno caratterizzando la nostra epoca.

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a Massimo Giannini, Patty Torchia ed Eugenio De Paoli per la straordinaria disponibilità e per la generosità con cui hanno condiviso le loro idee. Un grazie di cuore va anche a tutte le numerose persone che hanno scelto di partecipare e riempire la piazza, rendendo questa serata davvero indimenticabile.

Giuseppe De Maria

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