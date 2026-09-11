Presentato l’ultimo libro di Massimo Giannini alla “Terrazza” di S. Casciano.

La discussione, prendendo avvio dai temi fondamentali trattati tra le pagine del libro, si è ben presto trasformata in un dibattito ad ampio raggio. Il confronto si è spinto verso le dinamiche più stringenti della politica contemporanea e della cronaca odierna, regalando ai presenti importanti momenti di analisi, profonde chiavi di lettura e riflessioni incisive sulle trasformazioni sociali e culturali che stanno caratterizzando la nostra epoca.

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a Massimo Giannini, Patty Torchia ed Eugenio De Paoli per la straordinaria disponibilità e per la generosità con cui hanno condiviso le loro idee. Un grazie di cuore va anche a tutte le numerose persone che hanno scelto di partecipare e riempire la piazza, rendendo questa serata davvero indimenticabile.