A Castiglione l’ottava edizione di ARS Contemporanea: un viaggio nell’arte e nell’anima, verso un nuovo umanesimo

A Castiglione del Lago dal 23 al 25 ottobre il tema è “Il viaggio”. Si parte con “Odissea, il viaggio nella conoscenza” e poi ospiti, musica e interviste agli autori: domenica grande spettacolo per le famiglie con “Ars Contemporanea Kids”

(comunicato GOEC) Dal 23 al 25 ottobre si rinnova l’appuntamento con il Festival ARS Contemporanea che si svolgerà anche quest’anno nella splendida dimora rinascimentale di Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago. ARS Contemporanea rappresenta un modello di divulgazione culturale, emblematico ed esemplare, sia per il percorso intrapreso fin qui, che anche per la consapevolezza di aver costruito, nel tempo, con fiducia e lavoro, un’oasi culturale solida. Ideato, prodotto e diretto dall’attore e autore Gianluca Brundo, è divenuto un punto di riferimento importante che abbraccia più generazioni di affezionati, dai più piccoli agli adulti, sempre partecipi in modo entusiasta. Questa mattina la presentazione ufficiale nella Sala del Teatro, alla presenza del Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e naturalmente del fondatore e direttore artistico di Ars Contemporanea Gianluca Brundo.

«Il tema generale dell’ottava edizione – ha detto Gianluca Brundo nella sua introduzione – sarà “Il viaggio”: Il viaggio nell’arte, il viaggio nell’anima, il viaggio come rilancio e partenza verso mete irrinunciabili, quelle dell’arte, della bellezza e della speranza per un nuovo umanesimo».

ARS Contemporanea 2026, sostenuto dal patrocinio e dai contributi del Comune di Castiglione del Lago e dal GAL Trasimeno Orvietano, si svolgerà dal 23 al 25 ottobre nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna e sarà un connubio d’arte, professionalità e mondanità, puntando ad avere risonanza nazionale, sempre nell’ottica di favorire un nuovo possibile e necessario “umanesimo”; tutti gli artisti e le professionalità che partecipano hanno nella loro carriera dimostrato spiccate doti di sensibilità in favore dell’umanità. Il pubblico, composto da appassionati, addetti ai lavori e semplici visitatori, verrà a contatto con artisti (attori, cantanti, musicisti, registi, danzatori, performer, autori), professionisti e giornalisti di alto livello, in grado di offrire ad ogni evento la qualità necessaria, condita con capacità di intrattenimento e di attrarre l’attenzione dello spettatore.

«Un appuntamento importante – ha affermato il sindaco Matteo Burico – una forma che io definisco di “resistenza culturale”, che non è scontata per nessuno, per chi ci crede come noi e per chi la porta avanti come Gianluca Brundo. Un lavoro e una ricerca che non si conclude dopo tre giorni ma prosegue e restituisce al pubblico una grande ricchezza. Investire in cultura, nella vera cultura come ARS Contemporanea, è complicato e impegnativo. Ringrazio il GAL Trasimeno Orvietano, il vicepresidente Romeo Pippi e la direttrice Francesca Caproni, per la vicinanza al nostro Comune per il sostegno alle iniziative del territorio e ringrazio soprattutto Gianluca Brundo per ciò che regala alla nostra e ormai anche alla sua terra. Saranno tre giorni importanti e invito tutti i cittadini a partecipare».

Il festival inizia venerdì 23 alle 17:30 con la nuova versione integrale di una produzione teatrale eccezionale che aveva esordito, suddivisa in tre parti, con grande successo all’interno dell’Area Archeologica del Sodo di Cortona la scorsa estate: “Odissea – Il Viaggio della Conoscenza”. È uno spettacolo sorprendente e pieno di energia, fra prosa, musica e canzoni, con protagonista lo stesso autore Gianluca Brundo che reciterà con il supporto artistico della cantante Gaia Morgantini e del percussionista Maicol Cucchi: i costumi, di grade effetto, sono di Maria Ines Saglietti. «Attraverso lo studio del testo, la sua riduzione, traduzione e regia – spiega Gianluca Brundo – voglio portare lo spettatore ad addentrarsi fino alle radici dell’essere umano, così ben narrate nell’epopea omerica: il ritorno, la resistenza, l’identità, la scoperta attraverso il cambiamento e la conoscenza di sé, come riflesso di una varietà di culture. Perché penso che in un mondo devastato come quello attuale andare alla ricerca delle nostre radici sia fondamentale. Ulisse è un eroe atipico, non è il monolitico Achille ma è il più moderno degli eroi omerici: Ulisse si adatta, resiste, è astuto, è un grande guerriero, sa essere anche spietato, ma vuole conoscere, vuole conoscersi». Lo spettacolo sarà introdotto da “Il Monstrum nel Viaggio dell’Odissea” del direttore del MAEC di Cortona Paolo Giulierini che parlerà anche del suo libro “Mare Monstrum”.

Sabato 24 dalle ore 16 si parte con il concerto per piano solo del maestro Maurizio Mastrini, un viaggio nell’anima che porta a Castiglione del Lago il tour internazionale “Capelli International Tour”.

Poi per il “Caffè Contemporaneo” la presentazione del libro “Il destino di Velia” di Eleonora Sandrelli, scrittrice, docente ed antichista, un viaggio nella storia del Trasimeno. Al Fanum Voltumnae di Orvieto, i “Principes Rasna” discutono in gran fretta le sorti di un intero popolo. Appoggiare Roma o Cartagine? Nell’intreccio di intrighi e interessi dei potenti, la giovanissima sacerdotessa di Uni Velia, la fanciulla Velca, è la prescelta che leggerà nei fulmini la volontà degli dèi e deciderà le sorti politiche delle città-stato etrusche. Divisa tra la dedizione alla propria missione sacra e le passioni sentimentali e politiche, Velia andrà incontro al proprio destino. Dovrà seguire, inesorabile, quello della sua città e del suo popolo? Dialogherà con l’autrice l’archeologa e docente Lucia Romizzi.

A seguire “Lezioni di Cinema” con il professor Riccardo Lestini con una “lectio magistralis” dal titolo “Pasolini, viaggio all’inferno nella società dei consumi: da Accattone, a Eduardo de Filippo, passando per Totò”.

Dopo le 18, il “Caffè Contemporaneo” con la presentazione del libro “A morte Toscanini! Arturo Toscanini e gli schiaffi di Bologna” del regista, autore e scrittore Stefano Casertano che dialogherà con l’autore Giovanni Paoletti, presidente del Centro Europeo di Cultura Letteraria.

Alle 18:50 ospite il regista Christian Marazziti, conosciuto dal pubblico castiglionese e autore di molti film di successo che introdurrà la proiezione del suo cortometraggio drammatico “The last one”. Ambientato nel settembre 1943 a Matera e girato in Puglia nell’aprile 2024, il film parla di cinque soldati italiani che devono liberare la città dall’ultimo avamposto tedesco.

Al termine del lungo e intenso pomeriggio per “I grandi doppiatori del cinema italiano” vi sarà l’intervento di Pasquale Anselmo (doppiatore, tra gli altri, di Nicholas Cage, John Turturro, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson e Bob Odenkirk), “In viaggio con…” Francesca Fiorentini, doppiatrice di Gwyneth Paltrow, Milla Jovovich, Rosario Dawson, Eva Mendes e Catherine Zeta-Jones. A Francesca Fiorentini verrà consegnato il Premio Festival ARS Contemporanea 2026.

Domenica pomeriggio tutta dedicata ai giovanissimi e alle loro famiglie: dalle 17:30, visto l’enorme successo delle passate edizioni, viene confermata la sezione “ARS Contemporanea KIDS” con, a grande richiesta, le nuove avventure di GianGian Folletto e Follettina, che è anche canale social dedicato a produzioni rivolte all’infanzia: lo spettacolo, fatto di musica, balli, giochi, creatività avrà il titolo Aspettando Halloween. «Quando si fa qualcosa per i bambini è sempre una buona cosa, pensando al loro futuro che mi preoccupa, soprattutto in questo mondo in crisi».

«Voglio riproporre la considerazione – ha concluso Brundo – che il ARS Contemporanea, non si presenta come una semplice vetrina casuale di personaggi più o meno conosciuti, come avviene nella maggior parte dei festival italiani, ma è un luogo di produzione culturale, in quanto oltre alle “vetrine”, opera investendo nella costruzione di spettacoli, concerti, opere cinematografiche, anche in stretto contatto con la collettività, a tutto beneficio del territorio e del suo sviluppo, con un occhio puntato verso l’attrazione commerciale e turistica internazionale».

Edizioni precedenti

Tanti artisti e professionisti del mondo dello spettacolo dal 2017 hanno partecipato al Festival Ars Contemporanea: dalla casting director Rita Forzano al popolare attore e regista Peppino Mazzotta, dal regista Ugo Frosi all’attrice Debora Caprioglio, dal pianista Francesco Attesti al regista messicano Roberto Valdes; e poi il regista Christian Marazziti, il critico cinematografico Pedro Armocida, Direttore del Festival di Pesaro, gli attori Giuseppe Zeno e Dario Bandiera, il cantautore Paolo Vallesi, il popolare giornalista, scrittore e autore teatrale Andrea Scanzi, il regista Walter Bencini, il grande Leo Gullotta, l’attore brillante Maurizio Mattioli, l’attrice, doppiatrice e autrice Liù Bosisio, il regista e autore Pier Francesco Pingitore, il regista e produttore cinematografico Mirko Alivernini, il flautista Andrea Meucci, Umberto Berlenghini della direzione cinema e serie tv della RAI) e tanti altri.