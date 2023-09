Città della Pieve.  Gestione rifiuti, il Comune incontra il neopresidente di Tsa Cristian Betti

(Cittadino e Provincia) L’Amministrazione comunale di Città della Pieve ha incontrato venerdì, presso la sede del municipio, il neo presidente di T.S.A. Spa (Trasimeno Servizi Ambientali), Cristian Betti.

“Lo abbiamo incontrato – riferisce il sindaco Fausto Risini – per augurargli buon lavoro e mostrargli le criticità che abbiamo qui a Città della Pieve e che da anni chiediamo, anche con il supporto di un legale, di risolvere senza riscontro”.

Tra le criticità segnalate dal primo cittadino “il mancato spazzamento stradale, da cui consegue una incrementata presenza di rifiuti diffusi, incivilmente abbandonati per strada; gli escrementi di piccione, che creano un vero problema di decoro, oltre che sanitario, in alcuni punti della città; il decoro e l’igiene dei contenitori urbani dell’umido, che in particolar modo nel periodo estivo creano importanti disagi; l’igiene dei contenitori stradali in corten atti alla raccolta dei rifiuti da passeggio; l’attenzione e la necessaria cura nella pulizia e nelle operazioni di recupero dei rifiuti”.

“Il presidente Betti – prosegue Risini – ha raccolto le criticità che gli abbiamo esposto garantendoci il suo impegno nel risolverle, nell’avere un dialogo costante e costruttivo con il sindaco e l’amministrazione e nel tornare a breve per verificare lo stato dell’arte, che condivideremo passo passo con i nostri concittadini. Lo ringraziamo fortemente per l’attenzione dimostrata sin dal primo momento per Città della Pieve e gli rinnoviamo, a nome dell’intera cittadinanza, i nostri più sinceri auguri di buon lavoro”.